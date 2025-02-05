Yargılanma sırası Putin'de: Rus lider için özel mahkeme kuruluyor!
Avrupa Birliği, uluslararası hukukçuların Rusya'yı "saldırganlık" suçundan yargılayacak özel bir mahkemenin temellerini attığını açıkladı. Tüzük hayata geçtiğinde Putin ile Ukrayna işgalinin “en büyük sorumluluğu taşıyan” Rus siyasi ve askeri liderlerin hesap vermesinin önünün açılması bekleniyor.
Avrupa Birliği'nin tüm üyelerinin de aralarında bulunduğu 38 ülkeden oluşan bir koalisyon, Ukrayna'ya karşı işlenen “saldırganlık" suçundan dolayı Rus liderliğini yargılayacak özel bir mahkeme kurulması yönündeki ortak çalışmalarında önemli ilerleme kaydedildiğini duyurdu.
Uzmanlar ve avukatlar arasındaki çalışma şimdiye kadar mahkemenin temelini oluşturacak ve yargı yetkisini belirleyecek yasal tüzüğün taslağını hazırlamaya odaklandı.
Tüzük henüz kesinleşmedi ancak koalisyon yıl sonundan önce onaylanabileceğini umuyor.