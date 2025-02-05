Yargılanma sırası Putin'de: Rus lider için özel mahkeme kuruluyor!

“DİĞER SALDIRGANLARA SİNYAL”

AB'nin dış politika şefi Kaja Kallas, gazetecilere yaptığı açıklamada “Putin'in başka bir ülkeye saldırmaya karar vermek anlamına gelen saldırganlık suçunu işlediğine şüphe yok. Ve bu suç olmasaydı, sahada hiçbir cinayet olmazdı. Sivil altyapıya, sivillere yönelik saldırılar, tecavüzler olmazdı” diye konuştu.

Kallas, Bir mahkeme kurulmasının aynı zamanda Putin ve rejime “bu savaşı gerçekten durdurmaları için baskı yapmak” ve komşu ülkelere saldıran ya da saldırmayı düşünen diğer saldırganlara ya da “saldırgan adaylarına” açık bir sinyal vermek anlamına geldiğini söyledi.

Rus ordusu şu anda Kuzey Kore askerleri ile birlikte Kursk bölgesinde Ukrayna'ya karşı sıcak çatışmada.