Yargılanma sırası Putin'de: Rus lider için özel mahkeme kuruluyor!

Avrupa Birliği, uluslararası hukukçuların Rusya'yı "saldırganlık" suçundan yargılayacak özel bir mahkemenin temellerini attığını açıkladı. Tüzük hayata geçtiğinde Putin ile Ukrayna işgalinin “en büyük sorumluluğu taşıyan” Rus siyasi ve askeri liderlerin hesap vermesinin önünün açılması bekleniyor.

Yargılanma sırası Putin'de: Rus lider için özel mahkeme kuruluyor! - 1

Avrupa Birliği'nin tüm üyelerinin de aralarında bulunduğu 38 ülkeden oluşan bir koalisyon, Ukrayna'ya karşı işlenen “saldırganlık" suçundan dolayı Rus liderliğini yargılayacak özel bir mahkeme kurulması yönündeki ortak çalışmalarında önemli ilerleme kaydedildiğini duyurdu.

Uzmanlar ve avukatlar arasındaki çalışma şimdiye kadar mahkemenin temelini oluşturacak ve yargı yetkisini belirleyecek yasal tüzüğün taslağını hazırlamaya odaklandı.

Tüzük henüz kesinleşmedi ancak koalisyon yıl sonundan önce onaylanabileceğini umuyor.

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Yargılanma sırası Putin'de: Rus lider için özel mahkeme kuruluyor! - 2

3 YILDIR MAHKEME ARIYORLAR

Dün geç saatlerde bir açıklama yapan Avrupa Birliği yürütme organı, “en büyük sorumluluğu taşıyan” Rus siyasi ve askeri liderlerin hesap vermesinin önünün açılacağını bildirdi.

Mahkemenin kurulması ilk olarak işgalden birkaç gün sonra Ukrayna tarafından önerilmişti, ancak yaklaşık üç yıldır avukatlar doğru mahkeme salonunu bulmak için uğraşıyordu.

Yargılanma sırası Putin'de: Rus lider için özel mahkeme kuruluyor! - 3

“DİĞER SALDIRGANLARA SİNYAL”

AB'nin dış politika şefi Kaja Kallas, gazetecilere yaptığı açıklamada “Putin'in başka bir ülkeye saldırmaya karar vermek anlamına gelen saldırganlık suçunu işlediğine şüphe yok. Ve bu suç olmasaydı, sahada hiçbir cinayet olmazdı. Sivil altyapıya, sivillere yönelik saldırılar, tecavüzler olmazdı” diye konuştu.

Kallas, Bir mahkeme kurulmasının aynı zamanda Putin ve rejime “bu savaşı gerçekten durdurmaları için baskı yapmak” ve komşu ülkelere saldıran ya da saldırmayı düşünen diğer saldırganlara ya da “saldırgan adaylarına” açık bir sinyal vermek anlamına geldiğini söyledi.

Rus ordusu şu anda Kuzey Kore askerleri ile birlikte Kursk bölgesinde Ukrayna'ya karşı sıcak çatışmada. 

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