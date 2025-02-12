Yarık genişliyor, Afrika ikiye bölünüyor! "Yeni bir kıta ve okyanus oluşuyor"

YENİ BİR OKYANUS OLUŞACAK

Bilim insanları, yeni bir okyanusun oluşumunun muhtemelen önümüzdeki bir ila beş milyon yıl arasında gerçekleşebileceğini, başlangıçta tahmin edilen hızın iki katı olabileceğini öngördü.

Yeni okyanusun derinliklerinin Atlas Okyanusu'na benzer olması bekleniyor.

Profesör MacDonald, "İnsan yaşamı ölçeğinde çok fazla değişiklik görmeyeceksiniz. Depremler hissedeceksiniz, volkanların patladığını göreceksiniz, ancak okyanusun yaşam süremize müdahale ettiğini görmeyeceksiniz." diye konuştu.