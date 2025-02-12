Yarık genişliyor, Afrika ikiye bölünüyor! "Yeni bir kıta ve okyanus oluşuyor"
Dünyamız sürekli evrim geçiriyor. Bilim insanları, Afrika kıtasının beklenenden çok daha hızlı parçalandığını duyurdu. İlk olarak 2005 yılında Etiyopya'da ortaya çıkan 56 kilometrelik devasa yarık, hızla genişlemeye devam ediyor. Afrika, Arap ve Somali levhalarının sınırlarına yakın bir yerde bulunan çatlak, yaklaşan bir kıtasal kaymanın başlangıcını temsil ediyor. Uzmanlar, bu kırılmanın küresel ve bölgesel olarak geniş etkiler yaratacağını belirtiyor. Yeni bir kıta ve okyanus, beklediğimizden çok daha hızlı şekilde oluşacak. Peki kıtaların ikiye bölünmesi ne gibi sonuçlar doğurabilir? Afrika kıtasının geleceği ne olacak?
İKİ AYRI KITAYA BÖLÜNECEK
Dünyanın en büyük ikinci kıtası olan Afrika, şu anda iki ayrı kıtaya bölünmenin eşiğinde.
2005 yılında Etiyopya Çölü’nde ortaya çıkan 56 kilometre uzunluğundaki yarık, her yıl yaklaşık 2 santimetre büyüyor.
Kaliforniya Üniversitesi, Santa Barbara'daki bilim insanları tarafından yürütülen yeni bir araştırma, bölünmenin beklenenden daha erken gerçekleşeceği konusunda uyardı.