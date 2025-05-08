Yarım asırlık Uzay çöpü yeryüzüne iniyor: Kosmos 482 nedir, nereye düşecek?
Yaklaşık 50 yıl önce Venüs’e giderken arızalanan Sovyetler’e ait bir uzay aracının parçası, bu hafta Dünya’ya düşebilir. Cosmos 482 (ya da Kosmos 482) olarak adlandırılan bu uzay çöpü hakkında pek çok şey hala bilinmiyor. Uzmanlar, cismin 10 Mayıs civarında atmosfere yeniden gireceğini öngörüyor.
Yaklaşık 50 yıl önce Venüs'e gönderilmek üzere fırlatılan Sovyetler Birliği’ne ait bir uzay aracı parçasının, bu hafta içinde Dünya'ya düşmesi bekleniyor. Uzmanlar, bu düşüşün Mayıs ayının ortalarında gerçekleşeceğini tahmin ediyor.
Kosmos 482 olarak bilinen bu eski uzay aracıyla ilgili belirsizlikler sürerken, hangi bölümünün atmosfere gireceği kesinleşmiş değil.Ancak araştırmacılar, bu parçanın Venüs'e iniş için özel olarak tasarlanmış "iniş kapsülü" olduğunu düşünüyor. Venüs atmosferi, Dünya'nınkinden 90 kat daha yoğun ve aşırı sıcaklık ve basınca sahip. Bu nedenle kapsül, Dünya atmosferine de dayanarak yere ulaşabilir. Bu durum, yerdeki insanlar için düşük de olsa bir risk oluşturuyor.