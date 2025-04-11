Yaşadığı belirtiler görmezden gelindi: 35 yaşındaki kadın 3 gün sonra aniden öldü
İngiltere'nin Essex bölgesinde yaşayan 35 yaşındaki Kerry Joanne Wilkins, herhangi bir kronik sağlık sorunu olmamasına rağmen sadece üç gün içinde ani bir şekilde hayatını kaybetti. Karaciğer yetmezliği teşhisiyle hastaneye kaldırılan Wilkins’in ailesi, hastanede yaşanan süreci “ihmaller zinciri” olarak değerlendiriyor ve olayın aydınlatılmasını talep ediyor.
Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında ateş, ciltte kızarıklık ve kusma şikayetleriyle hastaneye başvuran Kerry Wilkins, iddiaya göre altı saat boyunca muayene edilmeden bekletildi. Yapılan testler sonucunda karaciğer fonksiyonlarında ciddi bozulma tespit edildi ancak hastanede yalnızca intravenöz sıvı, morfin ve mide bulantısı ilaçlarıyla müdahale edildi.