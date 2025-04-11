Yaşadığı belirtiler görmezden gelindi: 35 yaşındaki kadın 3 gün sonra aniden öldü

TOKSİK ŞOK ŞÜPHESİ GÖZ ARDI EDİLDİ Mİ?

Jessica Wilkins ayrıca, Kerry'nin hastanedeyken adet gördüğünü ve tampon kullanımına bağlı gelişebilecek toksik şok sendromundan şüphelendiğini belirtti. Ancak hemşirelerin bu konuda herhangi bir kontrol yapmadığını, Kerry’yi tuvalete kendisinin götürdüğünü ve orada daha da kötüleştiğini ifade etti.



"Yardım istedim, kimse gelmedi. Kerry gözleriyle bana ‘yardım et’ diyordu. Yere düştü ama kimse onu yatağına geri koymama yardım etmedi."





