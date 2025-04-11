Yaşadığı belirtiler görmezden gelindi: 35 yaşındaki kadın 3 gün sonra aniden öldü

İngiltere'nin Essex bölgesinde yaşayan 35 yaşındaki Kerry Joanne Wilkins, herhangi bir kronik sağlık sorunu olmamasına rağmen sadece üç gün içinde ani bir şekilde hayatını kaybetti. Karaciğer yetmezliği teşhisiyle hastaneye kaldırılan Wilkins’in ailesi, hastanede yaşanan süreci “ihmaller zinciri” olarak değerlendiriyor ve olayın aydınlatılmasını talep ediyor.

Yaşadığı belirtiler görmezden gelindi: 35 yaşındaki kadın 3 gün sonra aniden öldü - 1

Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında ateş, ciltte kızarıklık ve kusma şikayetleriyle hastaneye başvuran Kerry Wilkins, iddiaya göre altı saat boyunca muayene edilmeden bekletildi. Yapılan testler sonucunda karaciğer fonksiyonlarında ciddi bozulma tespit edildi ancak hastanede yalnızca intravenöz sıvı, morfin ve mide bulantısı ilaçlarıyla müdahale edildi.


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Yaşadığı belirtiler görmezden gelindi: 35 yaşındaki kadın 3 gün sonra aniden öldü - 2

"KARACİĞER NAKLİ GEREKİYORDU AMA YAPILMADI"

Kerry’nin kız kardeşi Jessica Matilda Wilkins, yaşananlara isyan ederek şunları söyledi:

"Kerry 35 yaşında sağlıklı bir kadındı. Onun bu durumu atlatacağını düşünüyorduk. Ama hastanedeki süreçte her şey yanlış gitti. Karaciğer nakline ihtiyacı vardı, neden yapılmadı bilmiyoruz."

Jessica, kardeşinin hızla kötüleşmesine rağmen sağlık çalışanlarının tepkisiz kaldığını, hatta iletişim kuramadığında bile bunun normal olduğunun söylendiğini aktardı.


Yaşadığı belirtiler görmezden gelindi: 35 yaşındaki kadın 3 gün sonra aniden öldü - 3

TOKSİK ŞOK ŞÜPHESİ GÖZ ARDI EDİLDİ Mİ?

Jessica Wilkins ayrıca, Kerry'nin hastanedeyken adet gördüğünü ve tampon kullanımına bağlı gelişebilecek toksik şok sendromundan şüphelendiğini belirtti. Ancak hemşirelerin bu konuda herhangi bir kontrol yapmadığını, Kerry’yi tuvalete kendisinin götürdüğünü ve orada daha da kötüleştiğini ifade etti.

"Yardım istedim, kimse gelmedi. Kerry gözleriyle bana ‘yardım et’ diyordu. Yere düştü ama kimse onu yatağına geri koymama yardım etmedi."


Yaşadığı belirtiler görmezden gelindi: 35 yaşındaki kadın 3 gün sonra aniden öldü - 4

Kerry'nin ölümünden önceki süreçte aile, doktorlardan antibiyotik tedavisi talep etti ancak doktorlar "diğer ilaçlara verdiği tepkiyi görmek istiyoruz" diyerek beklemeyi tercih etti. Ancak genç kadın bilincini kaybedip yoğun bakıma alındıktan sonra, aile tarafından önerilen antibiyotik kombinasyonu verildi.


Yaşadığı belirtiler görmezden gelindi: 35 yaşındaki kadın 3 gün sonra aniden öldü - 5

Jessica Wilkins, kardeşini şöyle anlattı:

"O, partinin hayatı ve ruhuydu. Herkes onu severdi, o da herkesi severdi. Odaya girdiğinde ortamı aydınlatırdı. Onu kaybetmek, sağ kolumuzu kaybetmek gibi."

Yaşadığı belirtiler görmezden gelindi: 35 yaşındaki kadın 3 gün sonra aniden öldü - 6


Kerry Wilkins’in ani ölümüyle ilgili resmi soruşturma, 23 Ekim tarihinde yapılacak. Aile, soruşturmada ihmal iddialarına netlik kazandırılmasını ve Kerry’nin ölümüne neyin yol açtığının ortaya çıkarılmasını istiyor.

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