Yaşadıkları alan insanlar tarafından işgal edilen pumalar ölüyor: Umut veren proje başladı

Köpekler, tasması yeni bir pile ihtiyaç duyan (37 kiloluk bir puma olan Lilu'yu bir ağaca kadar kovaladı. Sakinleştirici bir okla vurulduktan sonra, halsiz Lului ağaca tırmandı ve uyudu. Ekip, tasmasını değiştirip Lilu'yu muayene etti ve ardından onu uyandırmak için bir ilaç enjekte etti.