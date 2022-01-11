Yaşadıkları alan insanlar tarafından işgal edilen pumalar ölüyor: Umut veren proje başladı

Haberler - ntv.com.tr - Reuters 11.01.2022 - 17:11
Uluyan köpekler bir pumanın kokusunu aldı ve araştırmacıları dik tepelerin sedirlerle ve karla kaplı eğrelti otlarıyla kaplı olduğu ormanın derinliklerine götürdü.
Köpekler, tasması yeni bir pile ihtiyaç duyan (37 kiloluk bir puma olan Lilu'yu bir ağaca kadar kovaladı. Sakinleştirici bir okla vurulduktan sonra, halsiz Lului ağaca tırmandı ve uyudu. Ekip, tasmasını değiştirip Lilu'yu muayene etti ve ardından onu uyandırmak için bir ilaç enjekte etti.
Bu, Kızılderili kabilelerinden oluşan bir koalisyon, ünlü bir puma uzmanı ve Washington Ulaştırma Bakanlığı arasındaki bir ortaklık olan Olimpik Puma Projesi (Olympic Cougar Project) için bir günlük çalışmanın parçasıydı.
Proje, dağ aslanı veya cougar olarak da bilinen gezgin pumaların üremek için yeni yerler bulabilmesi ve ekosistemin iyileştirilmesi için işlek bir otoyolun üzerine yeni bir yol inşa etmeyi amaçlıyor. Pumalar, Kanada'dan Arjantin’in güneyindeki Tierra del Fuego bölgesine kadar alanlarının insanlar tarafından işgal edildiği bir bölgede tehlike altında yaşıyor.
Olimpiyat Puma Projesi'nin bir parçası olan bir yaban kedisi koruma grubu olan Panthera ile dünyanın önde gelen puma uzmanlarından Mark Elbroch, "Şüphesiz, dağ aslanları ekosistemlerin sağlığını artırıyor ve çok önemliler. Bir puma, geyik veya geyik gibi büyük bir memeliyi öldürdüğünde, tüm leşi yiyemez.
Tepedeki yırtıcılardan, altın kartallar, kel kartallar, kuzgunlar, kargalar ve diğer kuşlar bu artıklarla beslenir. Ayı, gelincik, vaşak ve çakal gibi memeliler; ve her tür böceği içeren bir dizi omurgası için de bu durum geçerlidir” dedi.
Bununla birlikte Elbroch, pumaların omanlardaki bitki türlerinin gübrelenmesine yardımcı olduğunu söyledi.
Diğer taraftan, proje için çalışan Aşağı Elwha Klallam kabile üyesi Vanessa Castle, "Yerli bir insanlar olarak bize biri geleneksel ve diğeri günümüzün modern anlayışını temsil eden iki dünyada yürümemiz gerektiği öğretildi. Bence bu fikir, bilim insanlarının pumalar hakkında düşünme şeklini değiştirebilir” dedi.
Biyologlar, Washington eyaletinin kuzeyinde Olimpiyat Yarımadası'ndaki büyük kedilerin, Interstate 5 otoyolu tarafından kuşatıldıkları ve Cascade dağlarındaki doğal üreme ortaklarından koptukları için Washington eyaletinin geri kalanından daha düşük genetik çeşitliliğe sahip olduğunu söyledi.
Bilim insanları, pumalar için güvenli bir geçiş yolu oluşturmak amacıyla, hayvanları çok sayıda faydalı veri sağlayan GPS tasmaları takarak takip etmeye başladı. Lilu, yarımadadaki bu şekilde izlenen yaklaşık 60 tasmalı puma arasında yer alıyor. Pumaların bölgedeki nüfusunun ne kadar olduğu ise net olarak bilinmiyor.
Vahşi yaşam biyoloğu Kim Sager-Fradkin, “Geliştirdiğimiz tasmalar bize başka hiçbir şekilde elde edemeyeceğimiz bilgiler veriyor" dedi.
Öte yandan, uzmanlar her gün Interstate 5 otoyolundan geçen yaklaşık 100 bin otomobilin pumaların ve diğer vahşi hayvanların yolun diğer tarafına geçmesini engellediğini söyledi.
Washington eyaleti Ulaştırma Bakanlığı'ndan habitat bağlantı biyoloğu Glen Kalisz, "Yol eyaletteki tüm türler için en kötü engellerden birini oluşturuyor” dedi.
Şimdi bilim insanları, günde 350 bin aracın geçtiği US Highway 101 otoyolunun her iki tarafındaki pumaların ve diğer hayvanların birbirleriyle iletişim kurabilmesi için yeni bir yol inşa ediyor.