Yaşadıkları alan insanlar tarafından işgal edilen pumalar ölüyor: Umut veren proje başladı

İnsanlık, neden olduğu habitat yıkımı nedeniyle vahşi yaşamı gün geçtikçe daha fazla kısıtlıyor. Vahşi yaşamın kaybolması ise ekosistemi bozuyor ve dünyanın sona daha hızlı yaklaşmasına neden oluyor. Bu hayvanlar arasından yer alan, ABD'nin Kanada sınırında yer alan Washinghton eyaletindeki pumalar işlek otoyollar nedeniyle karşıdan karşıya geçerken ya yaralanıyor ya da hayatını kaybediyor. Bu nedenle popülasyonları gittikçe azalıyor. Duruma engel olmak için yerel yetkililer ve bilim insanları işbirliği yaptı. Bu kapsamda, otoyolların üzerine pumaların geçmesini sağlayacak köprüler inşa edilecek.

Haberler - ntv.com.tr - Reuters 11.01.2022 - 17:11

Yaşadıkları alan insanlar tarafından işgal edilen pumalar ölüyor: Umut veren proje başladı - 1

Uluyan köpekler bir pumanın kokusunu aldı ve araştırmacıları dik tepelerin sedirlerle ve karla kaplı eğrelti otlarıyla kaplı olduğu ormanın derinliklerine götürdü.

Yaşadıkları alan insanlar tarafından işgal edilen pumalar ölüyor: Umut veren proje başladı - 2

Köpekler, tasması yeni bir pile ihtiyaç duyan (37 kiloluk bir puma olan Lilu'yu bir ağaca kadar kovaladı. Sakinleştirici bir okla vurulduktan sonra, halsiz Lului ağaca tırmandı ve uyudu. Ekip, tasmasını değiştirip Lilu'yu muayene etti ve ardından onu uyandırmak için bir ilaç enjekte etti.

Yaşadıkları alan insanlar tarafından işgal edilen pumalar ölüyor: Umut veren proje başladı - 3

Bu, Kızılderili kabilelerinden oluşan bir koalisyon, ünlü bir puma uzmanı ve Washington Ulaştırma Bakanlığı arasındaki bir ortaklık olan Olimpik Puma Projesi (Olympic Cougar Project) için bir günlük çalışmanın parçasıydı.

Yaşadıkları alan insanlar tarafından işgal edilen pumalar ölüyor: Umut veren proje başladı - 4

VAHŞİ YAŞAM İÇİN YENİ BİR YOL İNŞA EDİLİYOR

Proje, dağ aslanı veya cougar olarak da bilinen gezgin pumaların üremek için yeni yerler bulabilmesi ve ekosistemin  iyileştirilmesi için işlek bir otoyolun üzerine yeni bir yol inşa etmeyi amaçlıyor. Pumalar, Kanada'dan Arjantin’in güneyindeki  Tierra del Fuego bölgesine kadar alanlarının insanlar tarafından işgal edildiği bir bölgede tehlike altında yaşıyor. 

Yaşadıkları alan insanlar tarafından işgal edilen pumalar ölüyor: Umut veren proje başladı - 5

EKOSİSTEMİN ÇOK ÖNEMLİ BİR PARÇASINI OLUŞTURUYORLAR

Olimpiyat Puma Projesi'nin bir parçası olan bir yaban kedisi koruma grubu olan Panthera ile dünyanın önde gelen puma uzmanlarından Mark Elbroch, "Şüphesiz, dağ aslanları ekosistemlerin sağlığını artırıyor ve çok önemliler. Bir puma, geyik veya geyik gibi büyük bir memeliyi öldürdüğünde, tüm leşi yiyemez. 

Yaşadıkları alan insanlar tarafından işgal edilen pumalar ölüyor: Umut veren proje başladı - 6

Tepedeki yırtıcılardan, altın kartallar, kel kartallar, kuzgunlar, kargalar ve diğer kuşlar bu artıklarla beslenir. Ayı, gelincik, vaşak ve çakal gibi memeliler; ve her tür böceği içeren bir dizi omurgası için de bu durum geçerlidir” dedi.

Yaşadıkları alan insanlar tarafından işgal edilen pumalar ölüyor: Umut veren proje başladı - 7

Bununla birlikte Elbroch, pumaların omanlardaki  bitki türlerinin gübrelenmesine yardımcı olduğunu söyledi.

Yaşadıkları alan insanlar tarafından işgal edilen pumalar ölüyor: Umut veren proje başladı - 8

Diğer taraftan, proje için çalışan Aşağı Elwha Klallam kabile üyesi Vanessa Castle, "Yerli bir insanlar olarak bize biri geleneksel ve diğeri günümüzün modern anlayışını temsil eden iki dünyada yürümemiz gerektiği öğretildi. Bence bu fikir, bilim insanlarının pumalar  hakkında düşünme şeklini değiştirebilir” dedi.

Yaşadıkları alan insanlar tarafından işgal edilen pumalar ölüyor: Umut veren proje başladı - 9

ÜREME HIZLARI GİTTİKÇE DÜŞÜYOR

Biyologlar, Washington eyaletinin kuzeyinde Olimpiyat Yarımadası'ndaki büyük kedilerin, Interstate 5 otoyolu tarafından kuşatıldıkları ve Cascade dağlarındaki doğal üreme ortaklarından koptukları için Washington eyaletinin geri kalanından daha düşük genetik çeşitliliğe sahip olduğunu söyledi. 

Yaşadıkları alan insanlar tarafından işgal edilen pumalar ölüyor: Umut veren proje başladı - 10

Bilim insanları, pumalar için güvenli bir geçiş yolu oluşturmak amacıyla, hayvanları çok sayıda faydalı veri sağlayan GPS tasmaları takarak takip etmeye başladı. Lilu, yarımadadaki bu şekilde izlenen yaklaşık 60 tasmalı puma arasında yer alıyor. Pumaların bölgedeki nüfusunun ne kadar olduğu ise net olarak bilinmiyor. 

Yaşadıkları alan insanlar tarafından işgal edilen pumalar ölüyor: Umut veren proje başladı - 11

Vahşi yaşam biyoloğu Kim Sager-Fradkin, “Geliştirdiğimiz tasmalar  bize başka hiçbir şekilde elde edemeyeceğimiz bilgiler veriyor" dedi.

Yaşadıkları alan insanlar tarafından işgal edilen pumalar ölüyor: Umut veren proje başladı - 12

Öte yandan, uzmanlar her gün Interstate 5 otoyolundan geçen yaklaşık 100 bin otomobilin pumaların ve diğer vahşi hayvanların yolun diğer tarafına geçmesini engellediğini söyledi.

Yaşadıkları alan insanlar tarafından işgal edilen pumalar ölüyor: Umut veren proje başladı - 13

Washington eyaleti Ulaştırma Bakanlığı'ndan habitat bağlantı biyoloğu Glen Kalisz, "Yol eyaletteki tüm türler için en kötü engellerden birini oluşturuyor” dedi. 

Yaşadıkları alan insanlar tarafından işgal edilen pumalar ölüyor: Umut veren proje başladı - 14

Şimdi bilim insanları, günde 350 bin aracın geçtiği  US Highway 101 otoyolunun  her iki tarafındaki pumaların ve diğer hayvanların birbirleriyle iletişim kurabilmesi için yeni bir yol inşa ediyor.

Yaşadıkları alan insanlar tarafından işgal edilen pumalar ölüyor: Umut veren proje başladı - 15
Yaşadıkları alan insanlar tarafından işgal edilen pumalar ölüyor: Umut veren proje başladı - 16
Yaşadıkları alan insanlar tarafından işgal edilen pumalar ölüyor: Umut veren proje başladı - 17
Yaşadıkları alan insanlar tarafından işgal edilen pumalar ölüyor: Umut veren proje başladı - 18
Yaşadıkları alan insanlar tarafından işgal edilen pumalar ölüyor: Umut veren proje başladı - 19

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