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Yasadışı yetiştirilen 71 köpek ölmek üzereyken kurtarıldı

NTV Haber, ntv.com.tr

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bir eve giden polisler 71 Beagle cinsi köpeği kurtardı. Köpeklerin yasadışı bir şekilde yetiştirildiği tespit edildi.

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    ABD'de komşuların gürültü şikayeti üzerine bir eve giden polisler, açlıktan ölmek üzere olan onlarca köpekle karşılaştı.
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    Pensilvanya'daki evden toplam 71 köpek kurtarıldı.
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    Veterinerlerce kontrol edilen "Beagle" cinsi köpeklerin haftalardır aç ve susuz olduğu anlaşıldı.
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    Kiraladığı evde yasadışı olarak köpek yetiştiren kadının bir ay önce öldüğü ortaya çıktı.
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    Köpekleri ölüme terk eden ev sahibi hakkında soruşturma başlatıldı.
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    Polis eve girmeden önce içeride 25 köpek bulunduğunu tahmin ettiklerini söyledi.
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    Ancak yardım görevlileri ve polis altı saatin ardından 71 köpeği kurtarmıştı.
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    Köpeklerin birkaç haftalıktan 3-4 yaş aralığında değiştikleri ifade edildi.
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    Barınağa götürülen köpeklerin bakımlarının yapıldığı belirtildi. Pensilvaya bölgesinde son dönemlerde Beagle cinsi köpeklere aşırı derecede ilgi duyulduğu belirtildi.
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