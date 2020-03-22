Yasağa rağmen akın edilen plaj polis tarafından kapatıldı

Corona virüs kapsamında alınan önlemlere uymayarak Sidney'in Bondi Plajı'na akın eden vatandaşlar durumu fotoğraflayarak sosyal medyaya da atınca polis plajı kapatmak zorunda kaldı. Avustralya polisi yüzlerce kişinin virüs salgınını dinlemeden akın ettiği plajı yasaklamakta çare buldu. Avustralya'nın ünlü plajlarından biri olan Bondi Plajı'na dün yüzlerce insan virüs salgını dinlemeden akın etti. Plaj görüntülerinin sosyal medyada geniş yer bulması üzerine polis harekete geçti. Sidney'in Bondi Plajı corona virüs önlemleri kapsamında kapatıldı. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar büyük tepki topladı. İşte plajın kapatılmasına neden olan görüntüler...