Yasaklar ülkesi olarak biliniyor: Bu ülkede sifon çekmemek yasak

Singapur, dünyanın en temiz ve düzenli ülkelerinden biri olarak bilinir. Ancak bu ünün arkasında çok sayıda ilginç ve katı yasak bulunur. Bu yüzden Singapur, bazen "Yasaklar Ülkesi" olarak anılır. Singapur'daki bu kurallar, her ne kadar ilk bakışta katı ve sınırlayıcı görünse de, aslında ülkenin düzenli, temiz ve güvenli bir yer olmasını sağlamaktadır. Bu nedenle, birçok kişi bu kuralları, toplumda düzeni koruyan ve insanların birlikte huzur içinde yaşamasını sağlayan birer toplumsal sözleşme olarak görmektedir.

Yasaklar ülkesi olarak biliniyor: Bu ülkede sifon çekmemek yasak - 1

Singapur denilince çoğu kişinin aklına hemen sıkı kurallar ve yasaklar gelir. Ancak bu kurallar, bazılarına göre yasaklardan çok, toplumsal düzeni ve yaşanabilir bir çevreyi korumak amacıyla konulmuş kurallar olarak görülmektedir. Singapur'da sakız çiğnemekten çöp atmaya, asansöre işemekten çıplaklığa kadar pek çok davranış sıkı şekilde düzenlenmiştir. Özellikle yere tükürmek, sokakta su dışında bir içecek içmek gibi eylemler oldukça sert cezalarla karşılanabilir.

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Yasaklar ülkesi olarak biliniyor: Bu ülkede sifon çekmemek yasak - 2

Sakız Yasağı

Singapur'da sakız çiğnemek ve satın almak neredeyse tamamen yasaktır. 1992 yılında yürülüğe giren bu yasak, kamu alanlarını temiz tutmak amacıyla getirilmiştir. Tıbbi amaçlı sakızlar ise sadece eczanelerden ve doktorların önerisiyle satılabilir.

Yasaklar ülkesi olarak biliniyor: Bu ülkede sifon çekmemek yasak - 3

Yere Çöp Atma

Singapur'da yere çöp atmak çok ciddi bir suçtur ve bin dolara kadar para cezası uygulanabilir. Çevre temizliği konusunda son derece hassas olan ülkede, kamu düzeni ve temizlik bu tür kurallarla sıkı bir şekilde korunur.

Yasaklar ülkesi olarak biliniyor: Bu ülkede sifon çekmemek yasak - 4

Tükürme Yasağı

Kamu alanlarında tükürmek de Singapur'da yasaktır. Bu davranışın cezası 500 dolara kadar çıkabilir. Toplum sağlığı ve kamu hijyenini koruma amacı taşıyan bu yasak, ülkenin düzenli ve temiz kalmasına katkıda bulunur.

Yasaklar ülkesi olarak biliniyor: Bu ülkede sifon çekmemek yasak - 5

Sigara Yasağı

Singapur'da kamu alanlarında sigara içmek sınırlandırılmıştır ve özel olarak belirlenmiş sigara içme alanları dışında sigara içmek yasaktır. Bu kurala uymayanlar ciddi para cezalarıyla karşı karşıya kalabilir.

Yasaklar ülkesi olarak biliniyor: Bu ülkede sifon çekmemek yasak - 6

Umumi Tuvaletlerde Sifon Yasağı

Singapur'da umumi tuvaletlerde sifonu çekmeden çıkmak yasaktır ve bu kuralı ihlal edenler para cezasıyla karşı karşıya kalabilir. Kamu hijyeninin korunması amacıyla getirilen bu yasak, ülkenin temizliğine önem veren politikalarından biri olarak dikkat çeker.

Yasaklar ülkesi olarak biliniyor: Bu ülkede sifon çekmemek yasak - 7

Asansörlerde İdrar Yasağı

Singapur'da asansörlerde idrar yapmak kesinlikle yasaktır. Bu tür olayların önüne geçmek için asansörlerde idrar sensörleri bulunur. Sensörler idrarı algıladığında asansör kapıları kilitlenir ve polis gelene kadar açılmaz.

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