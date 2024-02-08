Yaşam Türkiye'de başlamış olabilir

Çek Cumhuriyeti'ndeki Johns Hopkins ve Charles Üniversitesi'nden araştırmacılar tarafından yapılan ayrı bir araştırmaya göre, volkanik yıldırım nitrojen oksidin oluşmasına neden olarak toprağa amino asit salınımı gerçekleştirdi.

Bu da tarihi mikroorganizmaların yani "ilk yaşam formlarının" oluşumunun temelini attı.