Yaşam Türkiye'de başlamış olabilir
Paris'teki Sorbonne Üniversitesi'nden araştırmacılar volkanik patlamalar sırasında gerçekleşen yıldırım çarpmalarının ilk yaşam formlarının ihtiyaç duyduğu nitrojeni sağlamış olabileceğini ortaya çıkardı. Buna göre Türkiye, Peru ve İtalya'da gerçekleşen volkanik aktiviteler Dünya'da yaşamı meydana getirmiş olabilir.
Paris'teki Sorbonne Üniversitesi'nden araştırmacıların iddiasına göre Dünya'da yaşam Türkiye, İtalya ve Peru'da gerçekleşen volkanik patlamalar sırasında çarpan yıldırımlar sayesinde oluşmuş olabilir.
Bu çarpışmalar sırasında ilk yaşam formlarının ihtiyaç duyduğu nitrojen miktarının salgılandığı düşünülüyor.