"Yaşayan Nostradamus": Brezilyalı medyumun 2024 kehanetleri
"Yaşayan Nostradamus" lakaplı Brezilyalı medyum Athos Salome, 2024 için tüyler ürpertici tahminlerde bulundu. Medyum kehanetlerinde 2024 yılının "her şeyin değişeceği yıl" olduğunu belirtti.
Korona virüsü ve Kraliçe Elizabeth'in ölümünü tahmin ettiğini iddia eden "Yaşayan Nostradamus" lakaplı Brezilyalı medyum Athos Salome, 2024 yılına ilişkin kehanetlerini açıkladı.
37 yaşındaki Athos Salome, binlerce kehanet yazan ve tüm dünya tarafından tanınan 16. yüzyılın ünlü kahini Nostradamus'a benzetiliyor
Nostradamus 16. yüzyıldaki kehanetlerinde, Adolf Hitler'in iktidara gelişini, John F. Kennedy suikastını ve 11 Eylül saldırılarını tahmin etmişti.