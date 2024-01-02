"Yaşayan Nostradamus": Brezilyalı medyumun 2024 kehanetleri

Athos Salome, 2024 için küresel bir felaket ve uzaylılarla temas da dahil olmak üzere bir dizi yeni tahminde bulundu.

Brezilyalı ünlü medyum, 2022 Dünya Kupası'nı hangi ülkenin kazanacağını ve Ukrayna'nın işgalini başarıyla tahmin ettiğini iddia ediyordu.