Yaşlanmayı yavaşlatıyor. Beklenmeyen faydasını bilim insanları açıkladı
21.01.2026 10:39
Ceren Ekşi
Bilim insanları, yaygın olarak uygulanan bir aşının yaşlı bireylerde biyolojik yaşlanmayı yavaşlatabileceğini ortaya çıkardı.
HASTALIĞI ÖNLEMEKLE KALMIYOR
Bilim insanları, zona aşısının yalnızca viral enfeksiyona karşı koruma sağlamakla kalmayıp, yaşlı bireylerde biyolojik yaşlanmayı da yavaşlatabileceğini ortaya koydu.
ABD’de University of Southern California’dan araştırmacılar, yaşlılara rutin olarak uygulanan zona aşısının, zona hastalığını önlemenin ötesinde etkiler gösterebileceğini belirtiyor…
3 BİN 800'DEN FAZLA KİŞİ İNCELENDİ
Araştırma, 3 bin 800’ü aşkın kişinin verilerini kapsadı. Çalışmada aşı olan bireylerin, aşı olmayanlara kıyasla biyolojik yaşlanma ve iltihaplanma belirtilerinin daha düşük olduğu saptandı.
Çalışmanın başyazarı Jung Ki Kim, “Muhtemelen zona virüsünün yeniden aktive olmasını önleyerek arka plandaki iltihabı azaltmaya yardımcı oluyor. Bu da aşının daha sağlıklı yaşlanmayı desteklemede rol oynayabileceğini gösteriyor.” dedi.
Kim, “Biyolojik mekanizmalar henüz tam olarak anlaşılmış değil. Ancak iltihabı azaltma potansiyeli, aşıyı yaşa bağlı gerilemeyi yavaşlatmaya yönelik daha geniş stratejiler için umut verici kılıyor.” diye konuştu.
DEMANS RİSKİYLE DE BAĞLANTILI
Bulgular, zona veya grip gibi yetişkin aşıları ile demans ve diğer nörodejeneratif hastalık risklerinin azalması arasında ilişki bulan son araştırmaları da destekliyor.
Kim, “Bu çalışma, aşıların enfeksiyonları önlemenin ötesinde biyolojik sistemleri düzenleyerek sağlıklı yaşlanmaya katkı sağlayabileceğine dair artan kanıtlara yeni bir halka ekliyor.” ifadelerini kullandı.
YEDİ YAŞLANMA GÖSTERGESİ ÖLÇÜLDÜ
Araştırmada, ABD Sağlık ve Emeklilik Çalışması’ndan elde edilen yaklaşık 4 bin yaşlı bireyin verileri kullanıldı.
Bilim insanları iltihaplanma, enfeksiyona karşı savunma, adaptif bağışıklık, kan akışı, nörodejenerasyon, epigenetik yaşlanma ve transkriptomik yaşlanma olmak üzere yedi biyolojik yaşlanma göstergesini inceledi.
Zona aşısı yaptıranlarda iltihaplanma ölçümleri daha düşük, epigenetik ve transkriptomik yaşlanma daha yavaş ve genel biyolojik yaşlanma puanı daha iyi çıktı.
Araştırmacılar, iltihabın kalp hastalıkları, kırılganlık ve bilişsel gerileme gibi durumlara katkıda bulunan bir süreçle ilişkili olduğunu vurguladı.
"YAŞLANMA SÜRECİNİ ETKİLİYOR"
Çalışmanın eş yazarı Eileen Crimmins ise, “Bu bulgular, zona aşısının yaşlanma süreciyle bağlantılı temel alanları etkilediğini gösteriyor. Bulguların doğrulanması için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var; ancak çalışmamız, aşıların yalnızca akut hastalıkları önlemekle sınırlı kalmayıp sağlıklı yaşlanma stratejilerinde rol oynayabileceğine işaret ediyor.” dedi.