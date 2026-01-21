Yaşlanmayı yavaşlatıyor. Beklenmeyen faydasını bilim insanları açıkladı

Araştırma, 3 bin 800’ü aşkın kişinin verilerini kapsadı. Çalışmada aşı olan bireylerin, aşı olmayanlara kıyasla biyolojik yaşlanma ve iltihaplanma belirtilerinin daha düşük olduğu saptandı.

Çalışmanın başyazarı Jung Ki Kim, “Muhtemelen zona virüsünün yeniden aktive olmasını önleyerek arka plandaki iltihabı azaltmaya yardımcı oluyor. Bu da aşının daha sağlıklı yaşlanmayı desteklemede rol oynayabileceğini gösteriyor.” dedi.

Kim, “Biyolojik mekanizmalar henüz tam olarak anlaşılmış değil. Ancak iltihabı azaltma potansiyeli, aşıyı yaşa bağlı gerilemeyi yavaşlatmaya yönelik daha geniş stratejiler için umut verici kılıyor.” diye konuştu.