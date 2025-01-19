Yaşlı Japon kadınlar hapishaneye girmek için bilerek suç işliyor: İşte nedeni
Japonya'da yalnızlık, yoksulluk ve istikrarsızlıkla mücadele eden yaşlı kadınlar, düzenli yemek, sağlık hizmeti ve sosyal bağlar için hapishaneyi tercih ediyor. Dış dünyada ekonomik zorluklar ve yalnızlıkla baş edemeyen birçok yaşlı, hapishaneyi sığınak olarak görüyor. Bazıları, dışarıdaki hayatta geçimlerini sağlayamayınca, bilinçli olarak suç işleyip yakalanmayı tercih ediyor. Bu da hapishanede sağlanan istikrarın, belirsiz dış yaşam koşullarından çok daha güvenli olduğunu düşündüren bir çözüm haline geliyor. Ancak bu trendle birlikte yaşlanan nüfus ve artan bakım ihtiyaçları, ülkenin sosyal ve ekonomik yapısını zorluyor. Ekonomik kalkınma ve iş gücü sorunlarıyla mücadele eden Japonya, bu sorunu çözmek için daha fazla bakım çalışanına ve yenilikçi çözümlere ihtiyaç duyuyor.
Odalar, elleri kırışmış, sırtları bükülmüş yaşlı sakinlerle dolu. Koridorlarda ağır ağır yürüyorlar; bazıları yürüteç kullanıyor. Çalışanlar, banyo yapmalarına, yemek yemelerine, yürümelerine ve ilaçlarını almalarına yardımcı oluyor. Ancak burası bir huzurevi değil, Japonya'nın en büyük kadın hapishanesi.