Yaşlı Japon kadınlar hapishaneye girmek için bilerek suç işliyor: İşte nedeni

"DIŞARDAKİ YAŞAMDAN DAHA İYİ"

CNN'e konuşan 81 yaşındaki mahkûm Akiyo, yiyecek çalma suçundan hüküm giymiş. İkinci kez hapiste olan Akiyo, "Buradaki insanlar çok iyi. Belki de bu hayat benim için en istikrarlı olanıdır" diyerek hapishanedeki koşulların dışarıdaki yaşamdan daha iyi olduğunu ifade etti.