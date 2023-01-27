Yaşlılığı tersine çevirmek mümkün mü?: 45 yaşındaki CEO, 18 yaşındaki akciğerlere ve 28 yaşındaki bir cilde sahip oldu

Yaşlanmayı engellemek ve daha genç bir görünüm şüphesiz pek çok kişinin rüyası ancak şimdiye kadar çeşitli kozmetik ve cerrahi operasyonlar dışında bunu gerçekleştirmek için bir seçenek bulunmuyordu. Ancak, ABD’de yer alan Project Blue adlı bir biyoteknoloji girişimi biyolojik yaşlanmayı tersine çevirmeye yönelik çabalarında kısmen başarıya ulaştı ve ilk denemeleri şirketin CEO’su Bryan Johnson üzerinde yaptı. 45 yaşında olan Johnson’un üzerinde yapılan testler, onun 37 yaşında bir kalbe, 28 yaşındaki bir cilde ve 18 yaşındaki bir gencin akciğerlerine sahip olduğunu gösterdi. Peki vücudu için her yıl 2 milyon dolar (yaklaşık 38 milyon lira) harcayan Johnson gençleşmeyi nasıl başardı?

Yaşlılığı tersine çevirmek mümkün mü?: 45 yaşındaki CEO, 18 yaşındaki akciğerlere ve 28 yaşındaki bir cilde sahip oldu - 1

HER YIL 2 MİLYON DOLAR HARCIYOR

Vücudunu gençleştirmek için her yıl 2 milyon dolar harcayan biyotejknoloji şirketi Project Blue adlı şirketin CEO'su Bryan Johnson, amacına ulaştı. Johnson ilerleyen zamanlarda 18 yaşındaki bir gencin  organlarına ve sağlığına sahip olmayı umduğunu açıkladı.

Yaşlılığı tersine çevirmek mümkün mü?: 45 yaşındaki CEO, 18 yaşındaki akciğerlere ve 28 yaşındaki bir cilde sahip oldu - 2

Bloomberg’in haberine göre, Johnson bu yıl vücudu için 2 milyon dolar para harcadı. Johnson’a uygulanan yöntem yaşlanmayı tersine çevirmenin sırrını çözme yolunda ise somut kanıtlar gösterdi.

Yaşlılığı tersine çevirmek mümkün mü?: 45 yaşındaki CEO, 18 yaşındaki akciğerlere ve 28 yaşındaki bir cilde sahip oldu - 3

18 YAŞINDAKİ BİR İNSANIN AKCİĞERLERİNE SAHİP

ohnson'ın test sonuçları, biyolojik olarak 45 yaşında olmasına rağmen CEO’nun 37 yaşında bir kalbe, 28 yaşında bir cilde  ve 18 yaşındaki bir insanın  akciğer kapasitesine sahip olduğunu gösterdi.

Yaşlılığı tersine çevirmek mümkün mü?: 45 yaşındaki CEO, 18 yaşındaki akciğerlere ve 28 yaşındaki bir cilde sahip oldu - 4

Diğer yandan, yaşlanmayı tersine döndürme programı , kendisine "gençleşme doktoru" diyen 29 yaşındaki doktor Oliver Zolman tarafından yönetiliyor ve 30'dan fazla sağlık uzmanından oluşan bir ekip tarafından destekleniyor.

Yaşlılığı tersine çevirmek mümkün mü?: 45 yaşındaki CEO, 18 yaşındaki akciğerlere ve 28 yaşındaki bir cilde sahip oldu - 5

JOHNSON'UN RUTİNİ

Hala deneysel aşamasında olmasına ve sürekli olarak ince ayar yapılmasına rağmen, sağlık programı özenle seçilmiş takviyeler, yemekler, egzersiz ve onlarca vücut testinden oluşan yoğun bir günlük rutinden oluşuyor. 

Yaşlılığı tersine çevirmek mümkün mü?: 45 yaşındaki CEO, 18 yaşındaki akciğerlere ve 28 yaşındaki bir cilde sahip oldu - 6

Örneğin, Johnson'ın sabah 5'te kalkarak güe yoğun egzersiz ve besin takviyesi ile  başlıyor. Bunlar arasında likopen, metformin, zerdeçal, çinko ve beyin sağlığı için küçük bir doz lityum bulunuyor.

Yaşlılığı tersine çevirmek mümkün mü?: 45 yaşındaki CEO, 18 yaşındaki akciğerlere ve 28 yaşındaki bir cilde sahip oldu - 7

Ayrıca, Johnson katı ve yumuşak gıdalardan oluşan günlük bin 977 kalori ile sınırlı vegan bir diyet uyguluyor.

Yaşlılığı tersine çevirmek mümkün mü?: 45 yaşındaki CEO, 18 yaşındaki akciğerlere ve 28 yaşındaki bir cilde sahip oldu - 8
Yaşlılığı tersine çevirmek mümkün mü?: 45 yaşındaki CEO, 18 yaşındaki akciğerlere ve 28 yaşındaki bir cilde sahip oldu - 9

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