Yaşlılığı tersine çevirmek mümkün mü?: 45 yaşındaki CEO, 18 yaşındaki akciğerlere ve 28 yaşındaki bir cilde sahip oldu

Vücudunu gençleştirmek için her yıl 2 milyon dolar harcayan biyotejknoloji şirketi Project Blue adlı şirketin CEO'su Bryan Johnson, amacına ulaştı. Johnson ilerleyen zamanlarda 18 yaşındaki bir gencin organlarına ve sağlığına sahip olmayı umduğunu açıkladı.
Bloomberg’in haberine göre, Johnson bu yıl vücudu için 2 milyon dolar para harcadı. Johnson’a uygulanan yöntem yaşlanmayı tersine çevirmenin sırrını çözme yolunda ise somut kanıtlar gösterdi.
ohnson'ın test sonuçları, biyolojik olarak 45 yaşında olmasına rağmen CEO’nun 37 yaşında bir kalbe, 28 yaşında bir cilde ve 18 yaşındaki bir insanın akciğer kapasitesine sahip olduğunu gösterdi.
Diğer yandan, yaşlanmayı tersine döndürme programı , kendisine "gençleşme doktoru" diyen 29 yaşındaki doktor Oliver Zolman tarafından yönetiliyor ve 30'dan fazla sağlık uzmanından oluşan bir ekip tarafından destekleniyor.
Hala deneysel aşamasında olmasına ve sürekli olarak ince ayar yapılmasına rağmen, sağlık programı özenle seçilmiş takviyeler, yemekler, egzersiz ve onlarca vücut testinden oluşan yoğun bir günlük rutinden oluşuyor.
Örneğin, Johnson'ın sabah 5'te kalkarak güe yoğun egzersiz ve besin takviyesi ile başlıyor. Bunlar arasında likopen, metformin, zerdeçal, çinko ve beyin sağlığı için küçük bir doz lityum bulunuyor.
Ayrıca, Johnson katı ve yumuşak gıdalardan oluşan günlük bin 977 kalori ile sınırlı vegan bir diyet uyguluyor.