Yaşlılığı tersine çevirmek mümkün mü?: 45 yaşındaki CEO, 18 yaşındaki akciğerlere ve 28 yaşındaki bir cilde sahip oldu

18 YAŞINDAKİ BİR İNSANIN AKCİĞERLERİNE SAHİP

ohnson'ın test sonuçları, biyolojik olarak 45 yaşında olmasına rağmen CEO’nun 37 yaşında bir kalbe, 28 yaşında bir cilde ve 18 yaşındaki bir insanın akciğer kapasitesine sahip olduğunu gösterdi.