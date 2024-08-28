Yat faciası kaza mı ihmal mi? Mürettebat soruşturma altında
İtalya'da savcılık, Sicilya açıklarında batan süper yatın gemi mühendisi Tim Parker Eaton'ı soruşturma altına aldı. Yatın kaptanı James Cutfield da geçtiğimiz hafta şüpheliler listesine alınmıştı. Yeni Zelandalı kaptan "kusurlu gemi kazası" ve "çoklu cinayet" ile suçlanmıştı. Batan lüks yatta, aralarında İngiliz milyarder Mike Lynch ve kızı Hannah'nında bulunduğu 22 kişiden yedisi hayatını kaybetmişti.
İKİNCİ MÜRETTEBAT ÜYESİ
İtalya'nın Sicilya Adası açıklarında batan "Bayesian" adlı lüks yatın gemi mühendisi Tim Parker Eaton da şüpheliler listesine alındı.
Eaton, kazanın ardından İtalyan savcılar tarafından soruşturma altına alınan ikinci mürettebat üyesi oldu.