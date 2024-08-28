Yat faciası kaza mı ihmal mi? Mürettebat soruşturma altında

İHMAL VE ÇOKLU CİNAYET

Cumhuriyet Başsavcısı Ambrogio Cartosio daha önce yaptığı bir açıklamada, "İhmal ve çoklu cinayet suçlamasıyla soruşturuluyor. Bu iş aceleyle yapılamaz. Suçların kime atfedilebileceği anlaşılmalıdır. Bunun ucu kaptana, mürettebata veya gemiyi yapan firmaya gidebilir" dedi.