Yat faciası kaza mı ihmal mi? Mürettebat soruşturma altında

İtalya'da savcılık, Sicilya açıklarında batan süper yatın gemi mühendisi Tim Parker Eaton'ı soruşturma altına aldı. Yatın kaptanı James Cutfield da geçtiğimiz hafta şüpheliler listesine alınmıştı. Yeni Zelandalı kaptan "kusurlu gemi kazası" ve "çoklu cinayet" ile suçlanmıştı. Batan lüks yatta, aralarında İngiliz milyarder Mike Lynch ve kızı Hannah'nında bulunduğu 22 kişiden yedisi hayatını kaybetmişti.

Yat faciası kaza mı ihmal mi? Mürettebat soruşturma altında - 1

İKİNCİ MÜRETTEBAT ÜYESİ

İtalya'nın Sicilya Adası açıklarında batan "Bayesian" adlı lüks yatın gemi mühendisi Tim Parker Eaton da şüpheliler listesine alındı.

Eaton, kazanın ardından İtalyan savcılar tarafından soruşturma altına alınan ikinci mürettebat üyesi oldu.

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Yat faciası kaza mı ihmal mi? Mürettebat soruşturma altında - 2

KAPTAN ŞÜPHELİLER LİSTESİNDE

Geçtiğimiz hafta Sicilya Adası açıklarında batan "Bayesian" adlı lüks yatın kaptanı James Cutfield hakkında "kusurlu gemi kazası" ve "çoklu cinayet" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

Yeni Zelandalı kaptan pazar günü gerçekleşen sorgulamada iki saat boyunca ifade vermişti.

Yat faciası kaza mı ihmal mi? Mürettebat soruşturma altında - 3

KAÇMAYA ÇALIŞTIKLARI KESİN

Savcı Raffaele Cammarano, olay sırasında yattakilerin nefes alabilecekleri boşluklar aradığı bilgisini verirken, "Yolcuların cesetleri soldaki kabinde bulundu.

Hepsi burada bir arada uyumuyordu. Hayatını kaybedenlerin "kaçmaya çalıştığı neredeyse kesin" ifadelerini kullanmıştı.

Yat faciası kaza mı ihmal mi? Mürettebat soruşturma altında - 4

İHMAL VE ÇOKLU CİNAYET

Cumhuriyet Başsavcısı Ambrogio Cartosio daha önce yaptığı bir açıklamada, "İhmal ve çoklu cinayet suçlamasıyla soruşturuluyor. Bu iş aceleyle yapılamaz. Suçların kime atfedilebileceği anlaşılmalıdır. Bunun ucu kaptana, mürettebata veya gemiyi yapan firmaya gidebilir" dedi.

Yat faciası kaza mı ihmal mi? Mürettebat soruşturma altında - 5

YEDİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

19 Ağustos'ta batan lüks yatta, aralarında İngiliz milyarder Mike Lynch ve kızı Hannah'nında bulunduğu 22 kişiden yedisi hayatını kaybetmişti.

Yat faciası kaza mı ihmal mi? Mürettebat soruşturma altında - 6
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