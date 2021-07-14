Yavru katil balinanın annesini kurtarmak için zamana karşı yarışıyorlar

24 SAAT İZLENİYOR

Diğer taraftan Toa, şimdilik Plimmerton sahil banliyösünde iki iskele arasına kurulan derme çatma bir kulübede tutuluyor. Her dört saatte bir tüple besleniyor ve tekrar denize açılmasını önlemek için dalgıç giysisi giymiş gönüllüler tarafından günün her saati izleniyor.