Yavru katil balinanın annesini kurtarmak için zamana karşı yarışıyorlar

Yeni Zelanda’da halk, annesine ihtiyacı olan "Toa" adlı yavru katil balinayı canlı tutmak için gece gündüz nöbet tutuyor. Gönüllüler hayvanın annesini bulmak için Wellington açıklarında yüzüyor, uçaklar havadan gözlem yapıyor. Katil balinalar, nesli kiritik tehlike altındaki hayvanlar arasında yer alıyor.

ntv.com.tr - AFP 14.07.2021 - 09:56

Yavru katil balinanın annesini kurtarmak için zamana karşı yarışıyorlar - 1

Yeni Zelanda Koruma Bakanlığı, dört ila altı aylık erkek bir yavru katil balinanın geçen Pazar günü başkentin hemen kuzeyindeki kayaların üzerine vurduğunu ve vahşi yaşam görevlileri tarafından  hayata döndürüldüğünü açıkladı.

Yavru katil balinanın annesini kurtarmak için zamana karşı yarışıyorlar - 2

DAHA SÜTTEN KESİLMEDİ

"Toa (Maori dilinde savaşçı) "olarak adlandırılan 2.5 metrelik hayvan sütten kesilmediği için okyanusta tek başına hayatta kalamıyor.

Yavru katil balinanın annesini kurtarmak için zamana karşı yarışıyorlar - 3

Bununla birlikte, Koruma Bakanlığı’nın deniz türleri sorumlusu Ian Angus, AFP'ye verdiği demeçte, "Hala çok küçük, sahip olduğumuz en büyük zorluklardan biri bu. Onu annesine nasıl geri götüreceğimizi düşünmeliyiz çünkü özellikle beslenme konusunda annesinin yardıma ihtiyacı var” dedi.

Yavru katil balinanın annesini kurtarmak için zamana karşı yarışıyorlar - 4

Angus,  Toa'nın annesini bulmak için, Wellington açıklarında hava ve deniz aramasının sürdüğünü ve halkın katil balina gördüklerinde kurumlara bildirmeye teşvik edildiğini söyledi.

Yavru katil balinanın annesini kurtarmak için zamana karşı yarışıyorlar - 5

24 SAAT İZLENİYOR

Diğer taraftan Toa, şimdilik Plimmerton sahil banliyösünde iki iskele arasına kurulan derme çatma bir kulübede tutuluyor. Her dört saatte bir tüple besleniyor ve tekrar denize açılmasını önlemek için dalgıç giysisi giymiş gönüllüler tarafından günün her saati izleniyor.

Yavru katil balinanın annesini kurtarmak için zamana karşı yarışıyorlar - 6

Angus, genç balinanın geleceği konusunda ihtiyatlı bir şekilde iyimser olduğunu, ancak Yeni Zelanda'da hayvana uzun süre bakabilecek hiçbir tesisin bulunmadığını ve bu nedenle annesinin mümkün olan en kısa sürede bulunmasını zorunlu kıldığını söyledi.

Yavru katil balinanın annesini kurtarmak için zamana karşı yarışıyorlar - 7

Angus, "Oldukça stresli bir deneyim yaşadı ama şu anda sağlığı iyi görünüyor. Katil balinalar, oldukça sağlam hayvanlar. Yavaş yavaş ona yemek vermeyi başarıyoruz, bu yüzden iyi işaretler var" diye konuştu.

Yavru katil balinanın annesini kurtarmak için zamana karşı yarışıyorlar - 8

ASLINDA EN BÜYÜK YUNUS TÜRÜ

Öte yandan, katil balinalar olarak bilinmelerine rağmen, orkalar aslında en büyük yunus türünü oluşturuyor. Erkekleri dokuz metreye kadar büyüyebiliyor. Ayırt edici siyah beyaz işaretleriyle tanınıyorlar. 

Yavru katil balinanın annesini kurtarmak için zamana karşı yarışıyorlar - 9

KRİTİK TEHLİKE ALTINDALAR

Katil balinalar, popülasyonlarının 150-200 olduğu tahmin edilen Yeni Zelanda'da kritik tehlike altında olarak listeleniyorlar. Vatoz avladıklarının gözlemlendiği Wellington Limanı'nda nispeten yaygın bulunuyorlar.
Yavru katil balinanın annesini kurtarmak için zamana karşı yarışıyorlar - 10
Yavru katil balinanın annesini kurtarmak için zamana karşı yarışıyorlar - 11
Yavru katil balinanın annesini kurtarmak için zamana karşı yarışıyorlar - 12
Yavru katil balinanın annesini kurtarmak için zamana karşı yarışıyorlar - 13

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