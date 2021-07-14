Yavru katil balinanın annesini kurtarmak için zamana karşı yarışıyorlar

ntv.com.tr - AFP 14.07.2021 - 09:56
Yeni Zelanda Koruma Bakanlığı, dört ila altı aylık erkek bir yavru katil balinanın geçen Pazar günü başkentin hemen kuzeyindeki kayaların üzerine vurduğunu ve vahşi yaşam görevlileri tarafından hayata döndürüldüğünü açıkladı.
"Toa (Maori dilinde savaşçı) "olarak adlandırılan 2.5 metrelik hayvan sütten kesilmediği için okyanusta tek başına hayatta kalamıyor.
Bununla birlikte, Koruma Bakanlığı’nın deniz türleri sorumlusu Ian Angus, AFP'ye verdiği demeçte, "Hala çok küçük, sahip olduğumuz en büyük zorluklardan biri bu. Onu annesine nasıl geri götüreceğimizi düşünmeliyiz çünkü özellikle beslenme konusunda annesinin yardıma ihtiyacı var” dedi.
Angus, Toa'nın annesini bulmak için, Wellington açıklarında hava ve deniz aramasının sürdüğünü ve halkın katil balina gördüklerinde kurumlara bildirmeye teşvik edildiğini söyledi.
Diğer taraftan Toa, şimdilik Plimmerton sahil banliyösünde iki iskele arasına kurulan derme çatma bir kulübede tutuluyor. Her dört saatte bir tüple besleniyor ve tekrar denize açılmasını önlemek için dalgıç giysisi giymiş gönüllüler tarafından günün her saati izleniyor.
Angus, genç balinanın geleceği konusunda ihtiyatlı bir şekilde iyimser olduğunu, ancak Yeni Zelanda'da hayvana uzun süre bakabilecek hiçbir tesisin bulunmadığını ve bu nedenle annesinin mümkün olan en kısa sürede bulunmasını zorunlu kıldığını söyledi.
Angus, "Oldukça stresli bir deneyim yaşadı ama şu anda sağlığı iyi görünüyor. Katil balinalar, oldukça sağlam hayvanlar. Yavaş yavaş ona yemek vermeyi başarıyoruz, bu yüzden iyi işaretler var" diye konuştu.
Öte yandan, katil balinalar olarak bilinmelerine rağmen, orkalar aslında en büyük yunus türünü oluşturuyor. Erkekleri dokuz metreye kadar büyüyebiliyor. Ayırt edici siyah beyaz işaretleriyle tanınıyorlar.