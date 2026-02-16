Yavru maymunu annesi terk etti, teselliyi oyuncakta buldu
16.02.2026 12:01
Erdem Güzel
Yedi aylık makak cinsi maymun Punch, annesi tarafından terk edildi. Duygusal destek ve güvenlik ihtiyacını oyuncak bir orangutana sarılarak karşılamaya çalışan maymun Punch'ın görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü. Yaşadığı Japonya'daki Ichikawa Hayvanat Bahçesi ziyaretçi akınına uğradı.
ANNE SICAKLIĞINI OYUNCAK MAYMUNDA BULDU
Onun ismi Punch. Temmuz 2025'te doğan ve doğumundan kısa süre sonra annesi tarafından terk edilen Punch, bakıcıları tarafından büyütüldü. Bebek maymunların doğuştan gelen annelerine tutunma içgüdüsünü tatmin etmek ve yaşadığı kaygıyı hafifletmek isteyen bakıcılar, ona battaniyeler ve peluş oyuncaklar verdi.
Maymun Punch, ona verilen şeyler arasından peluş bir orangutanı seçti ve en çok ona bağlandı. Sosyal medyada yayılan videolarda Punch'ın uyurken oyuncağına sıkıca sarıldığı ve diğer maymunlardan çekindiğinde onu bir kalkan gibi kullandığı görülüyor. O oyuncağı her yere götürüyor.
ANNE BAKIMINDAN MAHRUM KALDIĞI İÇİN ÖZGÜVEN EKSİKLİĞİ YAŞIYOR
Hayvanat bahçesi yetkilileri, yaklaşık bir ay önce Punch'ı kademeli olarak diğer makak grubuna dahil etmeye başladı. Ancak anne bakımından mahrum kalması nedeniyle özgüven eksikliği yaşayan küçük maymun, sürünün içine girdiğinde de oyuncağını yanından ayırmıyor.
Diğer maymunların arasında sürekli peluş oyuncağını taşıyan ve bazen teselli bulmak için üzerine yatan Punch’ın üzücü görüntüleri, sosyal medya kullanıcıları arasında büyük yankı uyandırdı.
BAKICILAR OYUNCAKSIZ SÜRÜYE KARIŞMASINI BEKLİYOR
Yalnız maymun Punch'ın hikayesi, hayvanat bahçesi müdürü Takashi Yasunaga ve bakıcıların açıklamalarıyla geniş bir kitleye ulaştı.
Bakıcı Kosuke Shikano, sürecin kolay olmayacağını ancak Punch'ın sağlıklı kalarak sürünün bir parçası haline gelmesini hedeflediklerini belirtti. Sosyal medyadaki yoğun ilgi üzerine tesise ziyaretçi akını yaşanırken, yetkililer Punch’ın bir gün oyuncağına ihtiyaç duymadan grubuyla tamamen bütünleşmesini bekliyor.