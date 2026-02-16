Yavru maymunu annesi terk etti, teselliyi oyuncakta buldu

Onun ismi Punch. Temmuz 2025'te doğan ve doğumundan kısa süre sonra annesi tarafından terk edilen Punch, bakıcıları tarafından büyütüldü. Bebek maymunların doğuştan gelen annelerine tutunma içgüdüsünü tatmin etmek ve yaşadığı kaygıyı hafifletmek isteyen bakıcılar, ona battaniyeler ve peluş oyuncaklar verdi.

Maymun Punch, ona verilen şeyler arasından peluş bir orangutanı seçti ve en çok ona bağlandı. Sosyal medyada yayılan videolarda Punch'ın uyurken oyuncağına sıkıca sarıldığı ve diğer maymunlardan çekindiğinde onu bir kalkan gibi kullandığı görülüyor. O oyuncağı her yere götürüyor.