Yaygın kullanılan ağrı kesici, otizm ve DEHB riskini artırıyor
Harvard Üniversitesi ve Mount Sinai Hastanesi'nden bilim insanları, paracetamol (asetaminofen) kullanımının, otizm ve dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) riskini artırabileceğini öne sürüyor.
Paracetamol, ABD'de genellikle Tylenol markasıyla satılıyor ve hamile kadınlar arasında baş ağrısı, ağrı ve ateş tedavisinde yaygın olarak tercih ediliyor. Ancak şimdiye kadar yapılmış birçok çalışma, bu ilacın otizm ve DEHB ile ilişkilendirilebileceğini ortaya koymuştu.