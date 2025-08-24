Yaygın kullanılan ağrı kesici, otizm ve DEHB riskini artırıyor

Harvard Üniversitesi ve Mount Sinai Hastanesi'nden bilim insanları, paracetamol (asetaminofen) kullanımının, otizm ve dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) riskini artırabileceğini öne sürüyor.

Yaygın kullanılan ağrı kesici, otizm ve DEHB riskini artırıyor - 1

Paracetamol, ABD'de genellikle Tylenol markasıyla satılıyor ve hamile kadınlar arasında baş ağrısı, ağrı ve ateş tedavisinde yaygın olarak tercih ediliyor. Ancak şimdiye kadar yapılmış birçok çalışma, bu ilacın otizm ve DEHB ile ilişkilendirilebileceğini ortaya koymuştu.

DÜNYA HABERLERİ

Yaygın kullanılan ağrı kesici, otizm ve DEHB riskini artırıyor - 2

Daily Mail'de yer alan yeni araştırmada, 100 binden fazla kişinin verileri incelendi. Çalışma, şimdiye kadar bu alanda yapılan en kapsamlı analiz olarak tanımlanıyor.

Yaygın kullanılan ağrı kesici, otizm ve DEHB riskini artırıyor - 3

Araştırmacılar, anne adaylarının paracetamolü sadece gerektiğinde ve doktor gözetiminde kullanmaları gerektiğini vurguluyor.

Yaygın kullanılan ağrı kesici, otizm ve DEHB riskini artırıyor - 4

Dr. Diddier Prada, "Daha kaliteli araştırmalar, prenatal dönemde paracetamol maruziyeti ile otizm ve DEHB riski arasında daha güçlü bağlantılar ortaya koyuyor" dedi.

Hamile kadınların panik yaparak ilacı aniden bırakmaması gerektiğini vurgulayan Prada, şu ifadeleri kullandı:

“Ağrı veya ateşin tedavi edilmemesi de bebeğe zarar verebilir. Bu nedenle, en güvenli yaklaşım sağlık uzmanlarıyla görüşülerek belirlenmeli ve mümkünse ilaç dışı alternatifler değerlendirilmeli.”


Yaygın kullanılan ağrı kesici, otizm ve DEHB riskini artırıyor - 5

Paracetamol kullanımına dair özel dikkat gerektiren gruplar arasında karaciğer veya böbrek hastalığı olanlar ile epilepsi ilaçları kullananlar da yer alıyor.

Yaygın kullanılan ağrı kesici, otizm ve DEHB riskini artırıyor - 6

Environmental Health dergisinde yayımlanan çalışmada, “Elde edilen veriler, prenatal paracetamol kullanımının çocuklarda DEHB riskini artırdığına dair güçlü kanıtlar sunmaktadır” ifadelerine yer verildi. Otizmle ilgili olarak da “prenatal kullanım ile risk artışı arasında güçlü bir ilişki” bulunduğu belirtildi.


DAHA FAZLA GÖSTER