Yaygın olarak kullanılan ağrı kesici, bunama riskini yüzde 40 artırabilir
ABD’nin Ohio eyaletindeki Case Western Reserve Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre, epilepsi ve huzursuz bacak sendromu tedavisinde yaygın olarak kullanılan gabapentin, bireylerde demans riskini artırabilir.
Regional Anesthesia & Pain Medicine dergisinde yayımlanan çalışma, özellikle kronik bel ağrısı tedavisinde gabapentin kullanan kişilerde, demans ve bilişsel bozulma riskinin büyük oranda yüksek olduğunu ortaya koydu.