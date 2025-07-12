Yaygın olarak kullanılan ağrı kesici, bunama riskini yüzde 40 artırabilir

Araştırmacılar, 2004-2024 yılları arasında gabapentin reçetesi verilen 26 bin 400 hasta ile hiç reçete almayan aynı sayıda kişiyi inceledi. Yaş, tıbbi geçmiş ve diğer ağrı kesici kullanımları gibi faktörler dikkate alındıktan sonra şu sonuçlara ulaşıldı:



Altı veya daha fazla gabapentin reçetesi alan bireylerin demans teşhisi alma olasılığı yüzde 29 daha yüksek. Aynı grup, hafif bilişsel bozulma teşhisi alma konusunda yüzde 85 daha fazla risk taşıyor.



En dikkat çekici bulgu ise, genellikle ileri yaşlarda görülen demans riskinin, 35-49 yaş arası bireylerde gabapentin kullanımıyla birlikte iki katından fazla artması. Bu yaş grubunda hafif bilişsel bozulma riski ise üç katından fazla. 50-64 yaş arası hastalarda da benzer sonuçlar gözlemlendi.



12 veya daha fazla kez gabapentin reçetesi alanların, demans geliştirme riski yüzde 40, hafif bilişsel bozulma riski ise yüzde 65 daha yüksek bulundu.



