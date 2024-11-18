Yayılma alanları genişliyor: Kene krizi tehlikesi artıyor
Kenelerin, göçmen kuşlar sayesinde kıtalararası yolculuk yaparak taşıdıkları hastalıkları yeni bölgelere taşıması, küresel ısınmanın etkisiyle daha büyük bir tehdit haline geliyor. Uzmanlar kene kaynaklı hastalıkların hızla yayılma riskinin olduğunu belirtti.
Keneler, göçmen kuşlarla birlikte binlerce kilometre yol alarak yeni bölgelere hastalık taşıyabiliyor. Küresel ısınmanın hızlanmasıyla birlikte, bu parazitlerin yeni iklim koşullarında hayatta kalma ve yayılma olasılığı artmış durumda.
Uzmanlar, özellikle tropikal kene türlerinin, daha önce hayatta kalamadıkları kuzey bölgelerine yerleşerek yeni hastalıkların ortaya çıkmasına neden olabileceği konusunda uyarıyor.