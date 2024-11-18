Yayılma alanları genişliyor: Kene krizi tehlikesi artıyor

Göçmen kuşlar, kenelerin yayılmasında önemli bir rol oynuyor. Meksika Körfezi’nin kuzeyinde yapılan bir araştırmaya göre, kuşlar üzerinde yapılan kene incelemeleri, kuşların vücutlarında taşıdıkları kenelerin türlerini ve taşıdıkları mikroorganizmaları tespit etmek için DNA analizi yapıldı.

Araştırma, 15 binden fazla kuşun incelendiğini ve bunlardan 164’ünde toplamda 421 kene bulunduğunu ortaya koydu. Ancak tespit edilen kenelerin yüzde 81'inin yalnızca dört türe ait olduğu belirlendi. Ayrıca kısa mesafe göçmenlerinin, uzun mesafe göçmenlerine göre daha fazla kene taşıdığı gözlemlendi.