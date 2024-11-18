Yayılma alanları genişliyor: Kene krizi tehlikesi artıyor

Kenelerin, göçmen kuşlar sayesinde kıtalararası yolculuk yaparak taşıdıkları hastalıkları yeni bölgelere taşıması, küresel ısınmanın etkisiyle daha büyük bir tehdit haline geliyor. Uzmanlar kene kaynaklı hastalıkların hızla yayılma riskinin olduğunu belirtti.

Yayılma alanları genişliyor: Kene krizi tehlikesi artıyor - 1

Keneler, göçmen kuşlarla birlikte binlerce kilometre yol alarak yeni bölgelere hastalık taşıyabiliyor. Küresel ısınmanın hızlanmasıyla birlikte, bu parazitlerin yeni iklim koşullarında hayatta kalma ve yayılma olasılığı artmış durumda.

Uzmanlar, özellikle tropikal kene türlerinin, daha önce hayatta kalamadıkları kuzey bölgelerine yerleşerek yeni hastalıkların ortaya çıkmasına neden olabileceği konusunda uyarıyor.

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Yayılma alanları genişliyor: Kene krizi tehlikesi artıyor - 2

University of Southern Mississippi'den Dr. Shahid Karim, "Tropikal kene türleri daha önce hayatta kalamadıkları bölgelere yayılmaya başlarsa, bu, taşıdıkları hastalıkların da daha geniş bir coğrafyaya yayılma riskini artırır" dedi.

Keneler, özellikle insanlar ve evcil hayvanlar için önemli bir hastalık taşıyıcısı olarak biliniyor ve son yıllarda hızlı bir coğrafi yayılma göstermekte.

Yayılma alanları genişliyor: Kene krizi tehlikesi artıyor - 3

Göçmen kuşlar, kenelerin yayılmasında önemli bir rol oynuyor. Meksika Körfezi’nin kuzeyinde yapılan bir araştırmaya göre, kuşlar üzerinde yapılan kene incelemeleri, kuşların vücutlarında taşıdıkları kenelerin türlerini ve taşıdıkları mikroorganizmaları tespit etmek için DNA analizi yapıldı.

Araştırma, 15 binden fazla kuşun incelendiğini ve bunlardan 164’ünde toplamda 421 kene bulunduğunu ortaya koydu. Ancak tespit edilen kenelerin yüzde 81'inin yalnızca dört türe ait olduğu belirlendi. Ayrıca kısa mesafe göçmenlerinin, uzun mesafe göçmenlerine göre daha fazla kene taşıdığı gözlemlendi.

Yayılma alanları genişliyor: Kene krizi tehlikesi artıyor - 4

Kenelerin taşıdığı mikroorganizmalar, bazıları insanlar için tehlikeli hastalıklar oluşturabilecek bakteriler içeriyor. En yaygın bulunan bakteri türü olan Francisella, kenelerin işlevselliğine yardımcı olurken, bir diğer yaygın bakteri türü olan *Rickettsia* ise insanlarda hastalıklara yol açabiliyor. Ancak bu bakterilerin yeni kene türleriyle insanlara bulaşıp bulaşmayacağı ise henüz kesinlik kazanmış değil.

Yayılma alanları genişliyor: Kene krizi tehlikesi artıyor - 5

Dr. Karim, kene kaynaklı hastalıkların yayılma riskini en aza indirgemek için bireylerin kene bulunan bölgelerde yürüyüş yaptıktan sonra kendilerini kontrol etmeleri ve böcek kovucu kullanmaları gerektiğini vurguladı.

Küresel ısınmanın etkisiyle artan bu kene krizi, sağlık yetkilileri ve bilim insanlarını yeni önlemler almaya yönlendiriyor. Kenelerin taşıdığı hastalıkların sınır tanımayan doğası, hem sağlık hem de çevresel güvenlik açısından büyük bir tehdit oluşturuyor.

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