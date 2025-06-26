Yaz aylarında duşta yapılan en büyük hata: Ölüme kadar götürüyor

SOĞUK DUŞ NEDEN TEHLİKELİ OLABİLİR?

Taylor’a göre, sıcak bir ortamdan çıkıp ani şekilde soğuk bir duşa girmek, vücutta şok etkisi yaratabiliyor. Soğuk su, cilde yakın kan damarlarının daralmasına neden olarak, kan akışını azaltıyor. Bu da iç organlarda ısının hapsolmasına ve soğumayı engellemeye yol açıyor.

Üstelik, 15°C (59°F) civarındaki soğuk su, “soğuk şok tepkisi” adı verilen fizyolojik bir duruma neden olabilir. Bu tepki, kan damarlarının aniden daralmasıyla tansiyonun fırlamasına ve kalbin zorlanmasına yol açar. Kalp hastaları için bu durum ölümcül olabilir. Ayrıca ani sıcak-soğuk geçişleri kalp ritmini bozabilir.

Neyse ki bu tür aşırı tepkiler genellikle nadirdir. Ancak uzmanlar yine de aşırı sıcaklarda buz gibi duşlardan kaçınılması gerektiği konusunda uyarıyor.