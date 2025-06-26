Yaz aylarında duşta yapılan en büyük hata: Ölüme kadar götürüyor
Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte birçok kişi serinlemek için soğuk su ile duş almayı tercih ediyor. Ancak uzmanlara göre, bu yöntem sanıldığı kadar masum değil.
Lancaster Üniversitesi’nden Profesör Adam Taylor, sıcak havalarda vücudu serinletmek amacıyla soğuk duş almanın, aslında ters etki yaratabileceğini belirtiyor. Taylor’a göre, bu ani soğuk temas, vücudu kandırarak ısıyı içeride tutmasına neden oluyor. Bu durum, özellikle yüksek tansiyonu ya da kalp hastalığı olan bireyler için ciddi risk taşıyor.