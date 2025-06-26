Yaz aylarında duşta yapılan en büyük hata: Ölüme kadar götürüyor

Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte birçok kişi serinlemek için soğuk su ile duş almayı tercih ediyor. Ancak uzmanlara göre, bu yöntem sanıldığı kadar masum değil.

Yaz aylarında duşta yapılan en büyük hata: Ölüme kadar götürüyor - 1

Lancaster Üniversitesi’nden Profesör Adam Taylor, sıcak havalarda vücudu serinletmek amacıyla soğuk duş almanın, aslında ters etki yaratabileceğini belirtiyor. Taylor’a göre, bu ani soğuk temas, vücudu kandırarak ısıyı içeride tutmasına neden oluyor. Bu durum, özellikle yüksek tansiyonu ya da kalp hastalığı olan bireyler için ciddi risk taşıyor.

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Yaz aylarında duşta yapılan en büyük hata: Ölüme kadar götürüyor - 2

VÜCUT SICAKLIĞINI NASIL DÜZENLERİZ?

İnsan vücudu, ideal sıcaklığı olan yaklaşık 37°C'yi (98.6°F) korumak için çeşitli yollarla kendini soğutur. En yaygın yöntemlerden biri terlemedir. Ayrıca vücut, ısısını elektromanyetik (termal) radyasyon yoluyla çevreye yayar. Bu mekanizmaları desteklemek için cilde yakın kan damarları genişler, kan yüzeye yönelir ve böylece içerideki ısı dışarıya atılır.

Ancak hava sıcaklığı vücut sıcaklığını aştığında, soğuma mekanizmaları daha da zorlanır. Bu yüzden yanlış serinleme yöntemleri ters tepebilir.

Yaz aylarında duşta yapılan en büyük hata: Ölüme kadar götürüyor - 3

SOĞUK DUŞ NEDEN TEHLİKELİ OLABİLİR?

Taylor’a göre, sıcak bir ortamdan çıkıp ani şekilde soğuk bir duşa girmek, vücutta şok etkisi yaratabiliyor. Soğuk su, cilde yakın kan damarlarının daralmasına neden olarak, kan akışını azaltıyor. Bu da iç organlarda ısının hapsolmasına ve soğumayı engellemeye yol açıyor.

Üstelik, 15°C (59°F) civarındaki soğuk su, “soğuk şok tepkisi” adı verilen fizyolojik bir duruma neden olabilir. Bu tepki, kan damarlarının aniden daralmasıyla tansiyonun fırlamasına ve kalbin zorlanmasına yol açar. Kalp hastaları için bu durum ölümcül olabilir. Ayrıca ani sıcak-soğuk geçişleri kalp ritmini bozabilir.

Neyse ki bu tür aşırı tepkiler genellikle nadirdir. Ancak uzmanlar yine de aşırı sıcaklarda buz gibi duşlardan kaçınılması gerektiği konusunda uyarıyor.

Yaz aylarında duşta yapılan en büyük hata: Ölüme kadar götürüyor - 4

Taylor, vücudu serinletmenin en güvenli ve etkili yolunun ılık suyla duş almak olduğunu söylüyor. 26-27°C (yaklaşık 78.8-80.6°F) sıcaklığındaki su, hem vücut yüzeyine kan akışını artırıyor hem de aşırı soğuk hissi yaratmadan ısıyı düşürmeye yardımcı oluyor.

Yaz aylarında duşta yapılan en büyük hata: Ölüme kadar götürüyor - 5

Duş alırken bir diğer önemli konu da hijyen. Soğuk su, ciltteki yağ ve ter kalıntılarını yeterince etkili şekilde temizlemiyor. Bu da kötü koku, sivilce ve gözenek tıkanıklığına neden olabiliyor. Ilık su ise cildi temizlemek açısından çok daha etkili.

Yaz aylarında duşta yapılan en büyük hata: Ölüme kadar götürüyor - 6

The Conversation'da yayımlanan makaleye göre, eğer yine de daha soğuk bir duş almak isterseniz, bunu kademeli olarak yapmak -önce el ya da ayaklardan başlamak- vücudu şoka sokmadan serinlemenin en sağlıklı yolu.

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