Yaz sıcakları virüsü yok edecek mi?

Alman uzmanların çoğu, yaz sıcaklarının yeni tip corona virüsün etkisini çok az azaltabileceği, ancak virüsü yok etmeye yetmeyeceği görüşünde. Salgın hastalıklar konusunda yetkili Robert Koch Ensitüsü'nün sözcüsü Susanne Glasmacher, yazın “belirli bir etkisi” olsa da, halkın büyük bölümünün yeni tip corona virüse bağışıklığının bulunmaması nedeniyle virüsün yazın da yayılmayı sürdürebileceğini ifade etti. Glasmacher, Nisan 2009'da başlayan H1N1 virüsünün neden olduğu domuz gribi salgınında da, yazın ve takip eden yılda da çok sayıda vaka görüldüğüne dikkati çekti.