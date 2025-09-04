Yaza damga vurdular: ABD ve Çin'in askeri geçit törenleri karşılaştırıldı

ABD ordusunun 250. yıl kutlamasıyla Çin’de düzenlenen Zafer Günü geçidi arasındaki farklar gündem oldu.

ABD BAŞKANI KENDİ DOĞUM GÜNÜNDE TÖREN DÜZENLEDİ

ABD Başkanı Donald Trump, 14 Haziran’da kendi doğum gününde düzenlenen ABD Ordusu’nun 250. yıl dönümü kutlamasında “diktatör tarzı askeri geçit töreni” düzenlemekle suçlandı. 

Washington’daki tören ile Çin'in başkenti Pekin’de gerçekleştirilen 2. Dünya Savaşı anma etkinliği arasındaki farklar dikkat çekti.

BAŞKENTTE TANKLAR VE PROTESTOLAR

Arlington ve Washington D.C.’de yapılan tören, başkentte 1991 Körfez Savaşı zafer kutlamasından bu yana düzenlenen ilk askeri geçit töreni oldu. 

Yaklaşık 6 bin 600 asker, 84 araç, 28 M1 Abrams tankı ve 60’tan fazla uçağın katıldığı gösteriye atlar, katırlar, paraşütçüler, tarihi canlandırmalar ve ordu bandoları da eşlik etti.

45 MİLYON DOLARLIK MALİYET

 45 milyon dolarlık maliyet, hükümet kesintileri döneminde sert eleştirilere yol açtı.

Demokrat Senatör Adam Schiff töreni “diktatör tarzı” diye nitelendirirken, Trump’ın doğum günüyle çakışması da otoriter rejim liderleriyle kıyaslamalara neden oldu.

Ülkede aynı gün kitlesel protestolar düzenlendi.

PEKİN'DE ULUSLARARASI GÖVDE GÖSTERİSİ

Çin’de Tiananmen Meydanı’nda düzenlenen “Zafer Günü” geçidinde, 2. Dünya Savaşı’nda Japonya’ya karşı kazanılan zaferin 80. yılı kutlandı. 

Çin Halk Kurtuluş Ordusu’ndan 10 bin askerin yürüdüğü törende hipersonik füzeler, hayalet jetler ve insansız hava araçları sergilendi.

YENİ SİLAH SİSTEMLERİ DİKKAT ÇEKTİ

 İlk kez görücüye çıkan LY-1 lazer silah sistemi ve DF-5C kıtalararası balistik füze dikkat çekti.

Çin lideri Şi Cinping, açık üstlü limuzinle Changan Caddesi boyunca askerleri selamlarken, 26 yabancı liderin katılımı Batı’ya karşı “otoriter cephe” mesajı olarak yorumlandı.

İKİ TÖREN ARASINDAKİ FARK NE?

Savunma Demokrasi Vakfı uzmanı Craig Singleton, Newsweek’e yaptığı değerlendirmede “Pekin’in geçidi uluslararası mesaj için kurgulandı, Trump’ınki ise esasen iç tiyatroydu” dedi.

Singleton’a göre, “dış etki” açısından Pekin, sembolik yarışı kazandı.

Askeri güvenilirlikte ise ABD bunu tatbikatlar ve konuşlandırmalarla gösteriyor.

İKİ LİDERİN MESAJI

Trump konuşmasında ABD Ordusu’nu “dünyanın gördüğü en büyük ve en cesur savaş gücü” olarak tanımladı.

Şi ise Çin halkının “tarihin doğru tarafında ve insanlığın ilerleme yanında dimdik duracağını” belirttti

Ulusun “durdurulamaz” olduğunu ve “barış ile savaş arasında bir seçim yapılacağı” uyarısında bulundu.

