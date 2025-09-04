Yaza damga vurdular: ABD ve Çin'in askeri geçit törenleri karşılaştırıldı

BAŞKENTTE TANKLAR VE PROTESTOLAR

Arlington ve Washington D.C.’de yapılan tören, başkentte 1991 Körfez Savaşı zafer kutlamasından bu yana düzenlenen ilk askeri geçit töreni oldu.

Yaklaşık 6 bin 600 asker, 84 araç, 28 M1 Abrams tankı ve 60’tan fazla uçağın katıldığı gösteriye atlar, katırlar, paraşütçüler, tarihi canlandırmalar ve ordu bandoları da eşlik etti.