Yaza damga vurdular: ABD ve Çin'in askeri geçit törenleri karşılaştırıldı
ABD ordusunun 250. yıl kutlamasıyla Çin’de düzenlenen Zafer Günü geçidi arasındaki farklar gündem oldu.
ABD BAŞKANI KENDİ DOĞUM GÜNÜNDE TÖREN DÜZENLEDİ
ABD Başkanı Donald Trump, 14 Haziran’da kendi doğum gününde düzenlenen ABD Ordusu’nun 250. yıl dönümü kutlamasında “diktatör tarzı askeri geçit töreni” düzenlemekle suçlandı.
Washington’daki tören ile Çin'in başkenti Pekin’de gerçekleştirilen 2. Dünya Savaşı anma etkinliği arasındaki farklar dikkat çekti.