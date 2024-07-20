Yazılım sorunu küresel kaos yarattı! Sorun sona erdi mi?
Dünyada yazılım hatası nedeniyle hizmetleri sekteye uğrayan çok sayıda sektörde işlemler yavaş yavaş normale dönmeye başladı. Küresel çapta 5 binden fazla uçuşun iptal edilmesinin ardından bazı havalimanlarında check in ve ödeme sistemlerinde hala sorun yaşandığı belirtiliyor. Sorunun hafta sonu boyunca devam etmesi bekleniyor.
Bir çok sektörde kaosa neden yazılım hatasının ardından küresel hizmetler yavaş yavaş normale dönüyor.
Çok sayıda sektörü sekteye uğratan kaosa siber güvenlik şirketi Crowdstrike'ın güncellemesi neden olmuştu.