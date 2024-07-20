Yazılım sorunu küresel kaos yarattı! Sorun sona erdi mi?

Microsoft'a göre sorun perşembe akşamı 22'de başladı. Sorunun tam boyutu ise ancak Cuma sabahı belli oldu.



CrowdStrike, etkilenen sistemleri düzeltmek için bilgi yayınladı. Ancak uzmanlara göre, hatalı kodun her cihazda manuel olarak ayrı ayrı düzeltilmesi gerektiğinden sistemi yeniden çevrimiçi hale getirmek zaman alacak.