Yazılım sorunu küresel kaos yarattı! Sorun sona erdi mi?

Dünyada yazılım hatası nedeniyle hizmetleri sekteye uğrayan çok sayıda sektörde işlemler yavaş yavaş normale dönmeye başladı. Küresel çapta 5 binden fazla uçuşun iptal edilmesinin ardından bazı havalimanlarında check in ve ödeme sistemlerinde hala sorun yaşandığı belirtiliyor. Sorunun hafta sonu boyunca devam etmesi bekleniyor.

Yazılım sorunu küresel kaos yarattı! Sorun sona erdi mi? - 1

Bir çok sektörde kaosa neden yazılım hatasının ardından küresel hizmetler yavaş yavaş normale dönüyor.

Çok sayıda sektörü sekteye uğratan kaosa siber güvenlik şirketi Crowdstrike'ın güncellemesi neden olmuştu.

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Yazılım sorunu küresel kaos yarattı! Sorun sona erdi mi? - 2

Güncelleme, şirket müşterilerinin sistemlerini bilgisayar korsanlığına karşı daha güvenli hale getirmeyi amaçlıyordu.

Ancak güncelleme dosyalarındaki hatalı kod, Microsoft'un Windows işletim sistemini kullanan şirketler için son yıllardaki en geniş çaplı teknoloji kesintilerinden birine neden oldu.

Yazılım sorunu küresel kaos yarattı! Sorun sona erdi mi? - 3

Küresel çapta bankalar, havalimanları, hastaneler, kargo şirketleri ve devlet dairelerinde hizmetler kesintiye uğradı.

Yazılım sorunu küresel kaos yarattı! Sorun sona erdi mi? - 4

Microsoft'a göre sorun perşembe akşamı 22'de başladı. Sorunun tam boyutu ise ancak Cuma sabahı belli oldu.

CrowdStrike, etkilenen sistemleri düzeltmek için bilgi yayınladı. Ancak uzmanlara göre, hatalı kodun her cihazda manuel olarak ayrı ayrı düzeltilmesi gerektiğinden sistemi yeniden çevrimiçi hale getirmek zaman alacak.

Yazılım sorunu küresel kaos yarattı! Sorun sona erdi mi? - 5

Yazılım kaosunda hizmetleri sekteye uğrayanlardan biri de havacılık sektörüydü. Küresel çapta 5 binden fazla uçuş iptal edildi.

Check-in işlemlerindeki sorun nedeniyle havalimanlarında uzun kuyruklar oluştu.

Yazılım sorunu küresel kaos yarattı! Sorun sona erdi mi? - 6

Uçuş takibi sitesi Flightradar sorun sırasında ABD genelinde yavaşlayan hava trafiğinin animasyonunu paylaştı.

Yazılım sorunu küresel kaos yarattı! Sorun sona erdi mi? - 7

Kesintinin çözülmesinin ardından şirketler, ertelenen ve iptal edilen uçuşlardan kaynaklanan yoğunlukla baş etmek zorunda kaldı.

Yazılım sorunu küresel kaos yarattı! Sorun sona erdi mi? - 8

Havayolu hizmetleri genel olarak normale dönmeye başlarken, bazı havalimanlarında hala check in ve ödeme sistemlerinde sorun yaşandığı belirtiliyor.

Yazılım sorunu küresel kaos yarattı! Sorun sona erdi mi? - 9

Bazı gecikme ve iptallerin hafta sonu boyunca devam etmesi bekleniyor.

Kesinti bir çok ülkede sağlık sektörünü de olumsuz etkiledi.

Yazılım sorunu küresel kaos yarattı! Sorun sona erdi mi? - 10

İngiltere, Almanya gibi ülkelerde çok sayıda ameliyat ertelendi.

Yazılım sorunu küresel kaos yarattı! Sorun sona erdi mi? - 11

Kesinti birçok kuruluşun bilgi teknoloji sistemi gibi tek bir arıza noktası söz konusu olduğunda acil durum planlarını uygulamaya yeterince hazırlıklı olmadığı yönündeki endişeleri de artırdı.

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