Yemek yedikten sonra herkesin yaşadığı 2 işareti umursamadı: Son evre kolon kanseri teşhisi kondu
36 yaşındaki Heather Candrilli, yıllardır yaşadığı şişkinlik ve mide ağrısını, beslenme alışkanlıklarına ve iki çocuk doğurmanın getirdiği zorluklara bağlıyordu. Ancak 4. evre kolon kanseri teşhisi konduğunda hayatının şokunu yaşadı.
DailyMail'in haberine göre; Heather’ın eşi, Corey Candrilli, eşinin yaşadığı acıyı tam olarak anlayamadığını ancak her anını yanında hissedebildiğini belirtiyor. “İniş çıkışlarını anlıyorum, ama yaşadığı acıyı tam olarak bilemiyorum” diyen Corey, eşinin tedavi sürecindeki mücadeleye sürekli olarak destek oluyor.