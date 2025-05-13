Yemek yedikten sonra herkesin yaşadığı 2 işareti umursamadı: Son evre kolon kanseri teşhisi kondu

36 yaşındaki Heather Candrilli, yıllardır yaşadığı şişkinlik ve mide ağrısını, beslenme alışkanlıklarına ve iki çocuk doğurmanın getirdiği zorluklara bağlıyordu. Ancak 4. evre kolon kanseri teşhisi konduğunda hayatının şokunu yaşadı.

Yemek yedikten sonra herkesin yaşadığı 2 işareti umursamadı: Son evre kolon kanseri teşhisi kondu - 1

DailyMail'in haberine göre; Heather’ın eşi, Corey Candrilli, eşinin yaşadığı acıyı tam olarak anlayamadığını ancak her anını yanında hissedebildiğini belirtiyor. “İniş çıkışlarını anlıyorum, ama yaşadığı acıyı tam olarak bilemiyorum” diyen Corey, eşinin tedavi sürecindeki mücadeleye sürekli olarak destek oluyor.

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Yemek yedikten sonra herkesin yaşadığı 2 işareti umursamadı: Son evre kolon kanseri teşhisi kondu - 2

Heather, tedavi sürecinde kemoterapi ve birçok ameliyat geçirdi. Tümörlerinin küçüldüğünü belirten Heather, ameliyatların ve tedavilerin onun hayatta kalma savaşında kritik bir rol oynadığını ifade ediyor.

Yemek yedikten sonra herkesin yaşadığı 2 işareti umursamadı: Son evre kolon kanseri teşhisi kondu - 3

Heather’ın teşhisinden önce, birçok doktora gitmiş ve şişkinlik ile mide ağrılarının bir kısmını yaşadığı yaşa ve ailesine bağlıyordu.

Corey Candrilli, eşinin geç kalmış teşhisinin ardından, genç hastalar için bu tür taramaların sigorta kapsamında yer alması gerektiğini belirtiyor.

Yemek yedikten sonra herkesin yaşadığı 2 işareti umursamadı: Son evre kolon kanseri teşhisi kondu - 4

Amerikan Gastrointestinal Endoskopi Derneği’nin başkanlarından Dr. Glenn Littenberg, kolon kanseri taramalarını ertelemenin büyük risk taşıdığını belirtiyor. Erken dönemde yapılan taramaların, kanser öncesi iyi huylu poliplerin tespit edilmesine ve ortadan kaldırılmasına yardımcı olduğunu, bu sayede kanser gelişme riskinin azaltıldığını vurguluyor

Yemek yedikten sonra herkesin yaşadığı 2 işareti umursamadı: Son evre kolon kanseri teşhisi kondu - 5

Kolon kanseri, genellikle vücudun diğer bölgelerine yayılana kadar belirgin semptomlar vermez. Ancak dışkıda kan, sürekli ishal veya kabızlık gibi belirtiler uyarı işaretleri olabilir. Bu sebeple erken tarama büyük önem taşıyor.

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