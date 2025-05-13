Yemek yedikten sonra herkesin yaşadığı 2 işareti umursamadı: Son evre kolon kanseri teşhisi kondu

DailyMail'in haberine göre; Heather’ın eşi, Corey Candrilli, eşinin yaşadığı acıyı tam olarak anlayamadığını ancak her anını yanında hissedebildiğini belirtiyor. “İniş çıkışlarını anlıyorum, ama yaşadığı acıyı tam olarak bilemiyorum” diyen Corey, eşinin tedavi sürecindeki mücadeleye sürekli olarak destek oluyor.