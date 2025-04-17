Yemeklerde herkesin kullandığı malzemede tehlike! Onkolog açıkladı: Meme kanseri nedeni olabilir
Meme kanseri, İngiltere’de her yıl yaklaşık 56 bin kadında görülüyor ve her yedi kadından biri hayatı boyunca bu hastalıkla karşılaşıyor. Onkologlar milyonlarca insanın günlük olarak tükettiği bazı yemeklik yağların, meme kanserinin en agresif türlerinden birine yakalanma riskini artırabileceği konusunda çarpıcı uyarılarda bulunuyor.
İngiltere’nin önde gelen Onkologlarından Profesör Justin Stebbing, milyonlarca insanın günlük olarak tükettiği bazı yemeklik yağların, meme kanserinin en agresif türlerinden birine yakalanma riskini artırabileceği konusunda çarpıcı bir uyarıda bulundu.
Ayçiçek, mısır ve soya yağları gibi yaygın tohum yağlarında bulunan linoleik asit, özellikle yüksek ısıya maruz kaldığında, kanser hücrelerinin büyümesini tetikleyebiliyor.
İngiltere’nin önde gelen Onkologlarından Profesör Justin Stebbing, özellikle üçlü negatif meme kanseri riski taşıyan kişilerin bu yağları "kontrollü" şekilde tüketmesi gerektiğini vurgularken, zeytinyağının linoleik asit açısından daha düşük bir seçenek olduğunu belirtti.
“Bu, paniğe yol açmak için değil, farkındalık oluşturmak için önemli bir bulgu. Tamamen kaçınmak gerekmiyor ancak seçici olmakta fayda var,” dedi.