Yemeklerde herkesin kullandığı malzemede tehlike! Onkolog açıkladı: Meme kanseri nedeni olabilir

KADINLARIN YÜZDE 15'İ BU AGRESİF KANSER TÜRÜYLE KARŞILAŞIYOR

Meme kanseri, İngiltere’de her yıl yaklaşık 56.000 kadında görülüyor ve her yedi kadından biri hayatı boyunca bu hastalıkla karşılaşıyor. ABD’de ise bu sayı yıllık 300.000’e yaklaşıyor. Kadınların yaklaşık yüzde 85’i teşhisten sonraki beş yıl içinde yaşamını sürdürüyor.



Ancak üçlü negatif meme kanseri, tüm meme kanseri vakalarının yaklaşık yüzde 15’ini oluşturuyor ve çok daha agresif seyrediyor. Hormonlara duyarlı olmaması nedeniyle tedavi seçenekleri sınırlı; bu da hastalığı daha ölümcül hale getiriyor. Beş yıllık sağkalım oranı, hastalığın evresine bağlı olarak yüzde 77’den yüzde 12’ye kadar düşebiliyor.





