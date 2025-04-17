Yemeklerde herkesin kullandığı malzemede tehlike! Onkolog açıkladı: Meme kanseri nedeni olabilir

Meme kanseri, İngiltere’de her yıl yaklaşık 56 bin kadında görülüyor ve her yedi kadından biri hayatı boyunca bu hastalıkla karşılaşıyor. Onkologlar milyonlarca insanın günlük olarak tükettiği bazı yemeklik yağların, meme kanserinin en agresif türlerinden birine yakalanma riskini artırabileceği konusunda çarpıcı uyarılarda bulunuyor.

Yemeklerde herkesin kullandığı malzemede tehlike! Onkolog açıkladı: Meme kanseri nedeni olabilir - 1

İngiltere’nin önde gelen Onkologlarından Profesör Justin Stebbing, milyonlarca insanın günlük olarak tükettiği bazı yemeklik yağların, meme kanserinin en agresif türlerinden birine yakalanma riskini artırabileceği konusunda çarpıcı bir uyarıda bulundu.

Ayçiçek, mısır ve soya yağları gibi yaygın tohum yağlarında bulunan linoleik asit, özellikle yüksek ısıya maruz kaldığında, kanser hücrelerinin büyümesini tetikleyebiliyor.

İngiltere’nin önde gelen Onkologlarından Profesör Justin Stebbing, özellikle üçlü negatif meme kanseri riski taşıyan kişilerin bu yağları "kontrollü" şekilde tüketmesi gerektiğini vurgularken, zeytinyağının linoleik asit açısından daha düşük bir seçenek olduğunu belirtti.

“Bu, paniğe yol açmak için değil, farkındalık oluşturmak için önemli bir bulgu. Tamamen kaçınmak gerekmiyor ancak seçici olmakta fayda var,” dedi.

DÜNYA HABERLERİ

Yemeklerde herkesin kullandığı malzemede tehlike! Onkolog açıkladı: Meme kanseri nedeni olabilir - 2

TÜMÖR BÜYÜMELERİNİ TETİKLEYEBİLİR

Profesör Stebbing’in dikkat çektiği araştırma, New York’taki Weill Cornell Tıp Merkezi tarafından yürütüldü.

Çalışmanın kıdemli yazarı Dr. John Blenis ise, "Artık linoleik asidin kanser hücrelerini çok özel bir şekilde beslediğini biliyoruz. Bu, kişiye özel beslenme önerilerinin önünü açabilir" açıklamasında bulundu.


Yemeklerde herkesin kullandığı malzemede tehlike! Onkolog açıkladı: Meme kanseri nedeni olabilir - 3

KADINLARIN YÜZDE 15'İ BU AGRESİF KANSER TÜRÜYLE KARŞILAŞIYOR

Meme kanseri, İngiltere’de her yıl yaklaşık 56.000 kadında görülüyor ve her yedi kadından biri hayatı boyunca bu hastalıkla karşılaşıyor. ABD’de ise bu sayı yıllık 300.000’e yaklaşıyor. Kadınların yaklaşık yüzde 85’i teşhisten sonraki beş yıl içinde yaşamını sürdürüyor.

Ancak üçlü negatif meme kanseri, tüm meme kanseri vakalarının yaklaşık yüzde 15’ini oluşturuyor ve çok daha agresif seyrediyor. Hormonlara duyarlı olmaması nedeniyle tedavi seçenekleri sınırlı; bu da hastalığı daha ölümcül hale getiriyor. Beş yıllık sağkalım oranı, hastalığın evresine bağlı olarak yüzde 77’den yüzde 12’ye kadar düşebiliyor.


Yemeklerde herkesin kullandığı malzemede tehlike! Onkolog açıkladı: Meme kanseri nedeni olabilir - 4

BİTKİSEL YAĞLARA DAİR ENDİŞELER ARTIYOR

Son yıllarda tohum yağlarına dair benzer endişeler gündeme gelmişti. Aralık ayında yayımlanan bir başka araştırma, bitkisel yağ tüketimini azaltan prostat kanseri hastalarında tümör büyümesinin daha yavaş gerçekleştiğini gösterdi. Diğer bir çalışmada ise, bu yağlarda bulunan bazı bileşenlerin iltihaplanmaya neden olarak kolon kanseri riskini artırabileceği belirtildi.

İngiltere'deki istatistiklere göre meme kanseri vakalarının yaklaşık yüzde 23'ü önlenebilir, bu oranın yüzde 8’i obeziteye, yüzde 8’i ise aşırı alkol tüketimine bağlanıyor. Ancak uzmanlar, yaşlanmanın hâlâ en büyük risk faktörü olduğunu belirtiyor.


Yemeklerde herkesin kullandığı malzemede tehlike! Onkolog açıkladı: Meme kanseri nedeni olabilir - 5

UZMANLAR NE ÖNERİYOR?

Profesör Stebbing, “Tohum yağları tamamen kesilmeli” demiyor, ama özellikle risk grubundakilerin daha bilinçli seçimler yapması gerektiğini vurguluyor:

“Linoleik asit üçlü negatif meme kanserinde önemli bir rol oynuyor olabilir. Ancak bu sadece büyük bir bulmacanın bir parçası. En önemlisi dengeli ve tam gıdalardan oluşan bir beslenme planı oluşturmak.”


Yemeklerde herkesin kullandığı malzemede tehlike! Onkolog açıkladı: Meme kanseri nedeni olabilir - 6

İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) ise hâlâ meme kanseri gibi hastalıkların teşhis ve tedavisinde performans hedeflerini yakalamakta zorlanıyor. En son verilere göre, acil tedaviye ihtiyaç duyan yeni kanser hastalarının yalnızca yüzde 67’si 62 gün içinde tedaviye erişebildi. Hedef ise yüzde 85.

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