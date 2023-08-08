Yemen açıklarında demirli tankerdeki petrolün yüzde 80'i tahliye edildi

Yemen'in Kızıldeniz açıklarında 8 yıldır demirli halde bulunan ve çevre felaketine yol açabileceği uyarısı yapılan Safer tankerindeki petrolün yüzde 80'inin tahliye edildiği bildirildi.

Yemen açıklarında demirli tankerdeki petrolün yüzde 80'i tahliye edildi - 1

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının (UNDP), eski adı Twitter olan X sosyal medya platformu hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Safer tankerindeki petrolün yüzde 80'i tahliye edildi ve tahliye işleminde son aşamaya gelindi." bilgisi paylaşıldı

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Yemen açıklarında demirli tankerdeki petrolün yüzde 80'i tahliye edildi - 2

Çalışmaların hız kesilmeden devam ettiğinin altı çizilen açıklamada, "Tankerden tahliye edilen her varil petrolle, Yemenli balıkçıların ve toplulukların geleceği daha güvenli hale geliyor." ifadesine yer verildi.

Yemen açıklarında demirli tankerdeki petrolün yüzde 80'i tahliye edildi - 3

SAFER PETROL TANKERİ

Yemen'in Hudeyde şehri açıklarında 2015'ten beri bakımsız halde demirli duran Yemen hükûmetine bağlı şirkete ait Safer tankerindeki 1 milyon varilden fazla petrolün Kızıldeniz'e sızma riski bulunuyordu.

Yemen açıklarında demirli tankerdeki petrolün yüzde 80'i tahliye edildi - 4

Ülkedeki BM İnsani İşler Koordinatörü David Gressly, geçen yıl Safer tankeri için "saatli bomba" uyarısı yapmış, petrol tankerindeki muhtemel sızıntıları gidermenin 20 milyar dolara mal olabileceğini söylemişti.

Yemen açıklarında demirli tankerdeki petrolün yüzde 80'i tahliye edildi - 5

Uzun süredir tankerin boşaltılması için çalışmalar yürüten ve fon toplayan BM, mart ayında, toplanan bağışlar sayesinde Safer'deki petrolün boşaltılması için büyük bir ham petrol gemisi satın alınması konusunda anlaşma sağlandığını duyurmuştu.

Yemen açıklarında demirli tankerdeki petrolün yüzde 80'i tahliye edildi - 6

Söz konusu gemi, 16 Temmuz'da Yemen'in batısındaki Hudeyde Limanı'na ulaşmıştı.

Çevre felaketine neden olacağı uyarısında bulunulan tankerdeki 1 milyon varilden fazla petrolün tahliyesine 25 Temmuz'da başlanmıştı.

Yemen açıklarında demirli tankerdeki petrolün yüzde 80'i tahliye edildi - 7
Yemen açıklarında demirli tankerdeki petrolün yüzde 80'i tahliye edildi - 8
Yemen açıklarında demirli tankerdeki petrolün yüzde 80'i tahliye edildi - 9
Yemen açıklarında demirli tankerdeki petrolün yüzde 80'i tahliye edildi - 10
Yemen açıklarında demirli tankerdeki petrolün yüzde 80'i tahliye edildi - 11
Yemen açıklarında demirli tankerdeki petrolün yüzde 80'i tahliye edildi - 12
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