Yemen'de Suudi Arabistan ile BAE arasındaki anlaşmazlık sıcak savaşa döndü

Yemen resmi haber ajansına göre Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, BAE ile olan savunma anlaşmasını feshetti.

Televizyondan halka seslenen Alimi, BAE'yi GGK'ya verdiği destekle Yemen'deki iç çatışmayı körüklemekle suçladı.

Alimi, "Ne yazık ki, Birleşik Arap Emirlikleri'nin GGK'ye baskı yaptığı ve onları askeri tansiyonu yükselterek devlet otoritesini sarsmaya ve devlete karşı isyan etmeye yönlendirdiği kesin olarak teyit edilmiştir" diye konuştu.

Alimi ayrıca, koalisyonun izin verdiği istisnalar dışında, tüm liman ve geçiş noktalarında 72 saat süreyle uçuşa yasak bölge ile deniz ve kara ablukası ilan etti.