Yeni anket | ABD seçimlerine iki hafta kala Harris mi önde Trump mı? Seçmenler göç konusunda ne diyor?
ABD seçimleri yaklaşırken anketlerdeki oranlar da netleşmeye başlıyor. Reuters'a göre Demokrat ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, yüzde 46'ya yüzde 43'lük "marjinal" bir üstünlük sağladı. Reuters/Ipsos tarafından yapılan yeni ankete göre, Cumhuriyetçi eski Başkan Donald Trump, "ülkenin yanlış yolda olduğunu söyleyen asık suratlı bir seçmen kitlesine" sahip.
Amerika Birleşik Devletleri, 5 Kasım'dakki seçimlere hazırlanıyor.
Reuters/Ipsos tarafından yapılan ve dün sona eren altı günlük ankette Demokrat aday Kamala Harris yüzde 46'ya yüzde 43'lük oyla önde çıktı.
Harris'in liderliği, bir hafta önce yapılan Reuters/Ipsos anketinde Trump'a karşı yüzde 45'e yüzde 42'lik avantajından çok az farklıydı ve seçimlere iki hafta kala yarışın "olağanüstü sıkı" olduğu görüşünü güçlendirdi.