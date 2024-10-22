Yeni anket | ABD seçimlerine iki hafta kala Harris mi önde Trump mı? Seçmenler göç konusunda ne diyor?

KÜRTAJ VE SAĞLIKTA HARRIS ÖNDE

Seçmenler ayrıca ekonomi ve göç ile birlikte demokrasiye yönelik tehditlerin ülkenin en önemli sorunları olduğunu belirtti.

Hangi adayın bu konularda daha iyi bir yaklaşıma sahip olduğu sorulduğunda, Trump ekonomide yüzde 46'ya yüzde 38, göçmenlikte ise yüzde 48'e yüzde 35 ile önde.

Katılımcılara bir sonraki başkanın görevdeki ilk 100 gününde en çok neye odaklanması gerektiği sorulduğunda da göçmenlik bir numaralı konu olarak öne çıktı. Katılımcıların yüzde 35'i göçmenlik konusunu seçerken, yüzde 11'i gelir eşitsizliği, yüzde 10'u ise sağlık ve vergi konularını işaret etti.

Ancak Trump, hangi adayın siyasi aşırılık ve demokrasiye yönelik tehditlerle daha iyi mücadele edeceği sorusunda kötü bir performans sergilerken, Harris yüzde 42'ye yüzde 35'lik bir üstünlük sağladı.

Harris ayrıca kürtaj ve sağlık politikaları konusunda da önde.