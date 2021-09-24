Yeni araştırma: Müzik, insanlar arasında virüse benzer bir şekilde yayılıyor

ntv.com.tr 24.09.2021 - 17:00
Kanada’daki McMaster Üniversitesi’nden Dora Rosati, genellikle bulaşıcı hastalıkların nasıl yayıldığını bulmak için kullanılan matematiksel araçlarla şarkıların nasıl yayılarak popüler olduklarını araştırdı.
Rosati ve ekibi, MixRadio adında şu an kullanılmayan bir dijital müzik sağlayıcıda yer alan 1,4 milyar şarkılık veri setini kullanarak araştırmayı yürüttü.
2007 ve 2014 yılları arasında Birleşik Krallık’ta en fazla indirilen bin şarkıya odaklanarak epidemik hastalıklar için uygulanan modelle zamanla trend şarkıların nasıl değiştiğini inceledi.
Rosati’nin ekibi hastalıklar için geçerli olan bulaştırma katsayısının (R0) farklı müzik türleri için nasıl çalıştığını inceledi. Müzik türleri arasında farklılık gözlenirken en düşük değer 2,8 ile 3,7 arasında değişen dans ve metal müziğinde bulundu.
Pop müzik daha aktarılabilir olsa da rock ve hip-hop türlerinin gerisine kalırken, elekronika (elektronik müziğin dans etmekten daha çok dinlemeyi öne çıkaran bir türü) 3,430 ile en yüksek R0 değerine ulaştı. Bu da onu kızamıktan 190 kat daha bulaşıcı hale getirdi.
Bu, elektronika şarkılarının daha fazla indilirdiği anlamına gelmemekle birlikte hayran kitlesi arasında daha hızlı yayıldığı anlamında geliyor.
Araştırma sonucunda bir hastalığın topluma yayılması gibi bir etkiyle şarkıların bir indirilme trendi yakalayarak yayıldığı görüldü. Rosati, ‘’Hastalığın yayılmasına yol açan toplumsal süreçlerle şarkıların yayılmasında da karşılaşılması mümkün olabilir.
Bu, özellikle müzik ve bulaşıcı hastalıkların toplumsal bağlar üzerinden kitlelere yayıldığı fikrini destekliyor’’ diye konuştu.
Rosati, ‘’Hastalık konusunda hasta biriyle temasa geçerseniz hastalığı kapma ihtimaliniz olur. Şarkılar için de bu durum benzer işliyor. En büyük fark, şarkılar için fiziksel bir temasın zorunlu olmaması. Herhangi bir arkadaşınızın yeni havalı bir şarkıyı Instagram hikayesinde paylaşması yeterli’’ dedi.
İngiltere’de Imperial College London’dan Dr. Thomas Rawson, ‘’Bir şeyi sözle aktarmak tıpkı hastalık gibi çevredeki diğer insanlar aracılığıyla yayılıyor. Temel farklılık müziğin yayılması için çok daha fazla yöntemin bulunması’’ diye konuştu.
Rosati bu verilerin, elektronika hayranlarının en sevdikleri şarkılara daha tutkuyla bağlandıklarını ya da elektronika dinleyenlerin toplumsal bağlarının daha güçlü şekilde kurulduğunun bir işareti olabileceğini belirtti.
Bulaşma oranlarının zamanla değişebileceğini söyleyen Rosati, bazı türler için radyo gibi geleneksel ve pasif yöntemler etkili olsa da günümüzde dijital çağın olanaklarıyla daha fazla yayılma ihtimali bulunabileceğini hatırlattı.