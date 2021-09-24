Yeni araştırma: Müzik, insanlar arasında virüse benzer bir şekilde yayılıyor

ELEKTRONİKA KIZAMIKTAN DAHA BULAŞICI

Pop müzik daha aktarılabilir olsa da rock ve hip-hop türlerinin gerisine kalırken, elekronika (elektronik müziğin dans etmekten daha çok dinlemeyi öne çıkaran bir türü) 3,430 ile en yüksek R0 değerine ulaştı. Bu da onu kızamıktan 190 kat daha bulaşıcı hale getirdi.

Bu, elektronika şarkılarının daha fazla indilirdiği anlamına gelmemekle birlikte hayran kitlesi arasında daha hızlı yayıldığı anlamında geliyor.