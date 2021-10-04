Yeni araştırma: Sonsuza kadar yaşamak mümkün mü?

"MİLYONDA BİR GERÇEKLEŞİYOR"

Teorik olarak insanların 130 yıl yaşamaları mümkün görünmesi bunu yakın zamanda ve sürekli göreceğimiz anlamına gelmiyor. David, "Bir insan 110 yaşında olsa bile 130 yaşını görmesi nerdeyse milyonda bir ihtimal... İmkansız değil ama gerçekleşmeme ihtimali yüksek’’ dedi.