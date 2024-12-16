Yeni bir ada doğuyor! Venedik kıyılarında gizli bir adacık belirdi

Venedik Lagünü’nde ilginç bir doğa olayı yaşanıyor. Yüzyıllardır yaz aylarında kısa süreliğine ortaya çıkan Bacan adacığı, artık kalıcı bir ada haline geldi. Bu durum hem yerel halk hem de ziyaretçiler için yeni bir plaj fırsatı sunarken, uzmanları bölgenin ekosistemi konusunda endişeli.

Yeni bir ada doğuyor! Venedik kıyılarında gizli bir adacık belirdi - 1

Venedik Lagünü’nün eşsiz güzellikleri ve tarihi, yüzyıllardır turistlerin ilgi odağı olurken, bölgede doğan yeni bir ada dikkatleri üzerine çekiyor. Bacan adı verilen bu kum adacığı, lagünün kalıcı bir parçası haline gelerek hem yerli halkın hem de turistlerin yeni bir dinlenme noktası olma yolunda ilerliyor.

DÜNYA HABERLERİ

Yeni bir ada doğuyor! Venedik kıyılarında gizli bir adacık belirdi - 2

NASIL OLUŞTU?

Bacan, yaz aylarında lagünün sularından yükselen, kışın ise dalgalarla kaybolan bir kum adasıydı. Ancak 2020’de Venedik’i sel baskınlarından korumak için inşa edilen MOSE adlı sel bariyeri devreye girdikten sonra ada, dalgalara karşı direnç kazanarak kalıcı hale geldi.

Yeni bir ada doğuyor! Venedik kıyılarında gizli bir adacık belirdi - 3

Bugün yaklaşık 250 metre uzunluğunda ve 10 metre genişliğindeki adada, deniz börülcesi ve sazlar gibi bitkiler yetişiyor. Uzmanlar  bu bitki örtüsünün toprağı koruyarak adanın sağlamlaşmasına katkı sağladığını söyledi.

Yeni bir ada doğuyor! Venedik kıyılarında gizli bir adacık belirdi - 4

MOSE BARİYERİ NEDİR?

MOSE, Venedik’i Adriyatik Denizi’nden gelen yüksek dalgalara karşı koruyan bir sistem. Kışın yükseltilen bariyerler, güçlü dalgaların lagüne ulaşmasını engelliyor. Bu durum, Bacan’ın kumlarının yıkanmasını önlediği için adanın kalıcı hale gelmesine yardımcı oldu.

Yeni bir ada doğuyor! Venedik kıyılarında gizli bir adacık belirdi - 5

UZMAN GÖRÜŞLERİ

Mühendis Giovanni Cecconi, bu gelişmeyi insan müdahalesinin lagünde olumlu bir ekosistem yaratabileceğine örnek olarak değerlendiriyor.

Ancak bazı uzmanlar, lagünün hassas ekosistem üzerindeki etkileri konusunda uyarıyor. Padova Üniversitesi’nden Profesör Andrea D’Alpos, adanın kalıcılığının uzun vadede belirsiz olduğunu belirtti. 

Yeni bir ada doğuyor! Venedik kıyılarında gizli bir adacık belirdi - 6

D’Alpos ayrıca, MOSE bariyerinin tuz bataklıkları üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti. Tuz bataklıkları, karbon emiliminde ve dalga etkisini azaltmada kritik bir rol oynuyor. Ancak bariyer, bu alanlara tortu birikimini engelleyerek uzun vadede zarara neden olabilir. 

Yeni bir ada doğuyor! Venedik kıyılarında gizli bir adacık belirdi - 7

Dolayısıyla Bacan'daki yeni hayat plaj severler için iyi bir haber olsa da, gelecekte endişe verici değişimlerin habercisi de olabilir.

DAHA FAZLA GÖSTER