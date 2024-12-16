Yeni bir ada doğuyor! Venedik kıyılarında gizli bir adacık belirdi
Venedik Lagünü’nde ilginç bir doğa olayı yaşanıyor. Yüzyıllardır yaz aylarında kısa süreliğine ortaya çıkan Bacan adacığı, artık kalıcı bir ada haline geldi. Bu durum hem yerel halk hem de ziyaretçiler için yeni bir plaj fırsatı sunarken, uzmanları bölgenin ekosistemi konusunda endişeli.
Venedik Lagünü’nün eşsiz güzellikleri ve tarihi, yüzyıllardır turistlerin ilgi odağı olurken, bölgede doğan yeni bir ada dikkatleri üzerine çekiyor. Bacan adı verilen bu kum adacığı, lagünün kalıcı bir parçası haline gelerek hem yerli halkın hem de turistlerin yeni bir dinlenme noktası olma yolunda ilerliyor.