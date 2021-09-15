Yeni bir hayat istiyorlardı: Amerikan askerleri tarafından öldürüldüler

Afganistan'ın başkenti Kabil'de 43 yaşındaki Zamarai Ahmedi ve sekiz aile üyesi, ABD'nin düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybetti. ABD ordusuna göre Ahmedi, terör örgütü DAEŞ/Horosan üyesiydi. Ailesi ve meslektaşlarına göre ise ailesini Taliban kontrolündeki Afganistan'dan çıkarmak için ABD vizesine başvuran bir yardım görevlisiydi. Peki gerçek ne? Uzmanlar Ahmedi'nin terör örgütü üyesi olduğu ve ABD'nin savaş suçu işlediğine dair iddiaları değerlendirdi.

ntv.com.tr 15.09.2021 - 15:26 | Son Güncelleme : 15.09.2021 - 15:31

Yeni bir hayat istiyorlardı: Amerikan askerleri tarafından öldürüldüler - 1

ABD, DAEŞ'in Horasan Vilayeti kolu olarak bilinen DAEŞ/Horasan grubuna Afganistan'ın doğusundaki bir araca insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlediğini ve örgütün üst düzey iki üyesinin öldürüldüğünü, birinin de yaralandığını açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'da düzenlenen basın toplantısında saldırıda herhangi bir sivilin zarar görmedini söyledi. ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley'nin 29 Ağustos'ta emrini verdiği saldırda en az bir DAEŞ/Horasan üyesinin öldürüldüğü savunuluyor. ABD Merkez Komutanlığı ise araçta "önemli miktarda patlayıcı madde" olduğunu öne sürdü.

Yeni bir hayat istiyorlardı: Amerikan askerleri tarafından öldürüldüler - 2

"ABD TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELERİNİ HEDEF ALMADI"

Ancak, CNN International’ın haberine göre, iki patlayıcı uzmanı ve Zamarai Ahmedi'nin 20’den fazla akrabası, meslektaşı ve komşusu, saldırının terör örgütü üyelerini hedef almadığını savundu. Aileye göre, ABD'ye vize ile giden üç yetişkini ve 15 yaş altındaki yedi çocuğu öldürecek bir görev başlatması Amerikan ordusunun yeterli istihbarata sahip olup olmadığı konusunda şüpheler uyandırıyor.

Yeni bir hayat istiyorlardı: Amerikan askerleri tarafından öldürüldüler - 3

Bununla birlikte ABD’nin hava saldırısından önce Kabil’de tansiyon yüksekti. DAEŞ/Horasan üyesi bir saldırgan 26 Ağustos'ta Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndaki bir kapının önünde yeleğini patlatarak en az 170 kişiyi ve 13 ABD askerini öldürdü. ABD ve müttefiklerinin, giderek çaresizleşen insanları havaalanından tahliyelerini tamamlamaları için 31 Ağustos tarihi de hızla yaklaşıyordu.

Yeni bir hayat istiyorlardı: Amerikan askerleri tarafından öldürüldüler - 4

BIDEN: HER ÖNLEMİ ALMALARI İÇİN TALİMAT VERDİM

ABD Başkanı Joe Biden 28 Ağustos'ta gelecek 24 ile 36 saat içinde havaalanında başka bir terörist saldırının gerçekleşeceğini belirterek, “Afganistan’daki güçlerimize kendilerini korumaları için mümkün olan her önlemi almaları talimatını verdim" açıklamasını yaptı.

Yeni bir hayat istiyorlardı: Amerikan askerleri tarafından öldürüldüler - 5

Diğer taraftan yetkili, ABD'nin evi izlemeye başladığını ve tepeye insansız bir uçak gönderdiğini söyledi.

Yeni bir hayat istiyorlardı: Amerikan askerleri tarafından öldürüldüler - 6

DAEŞ/HORASAN YALANLADI

Ancak, DAEŞ/Horosan üyesi bir kaynak, CNN'e yaptığı açıklamada, kurbanlardan herhangi birinin terör örgütüyle bağlantılı olmadığını belirtti.

Yeni bir hayat istiyorlardı: Amerikan askerleri tarafından öldürüldüler - 7

TALİBAN: AİLENİN DAEŞ ÜYESİ OLDUĞUNA İNANMIYORUZ

Ayrıca Afganistan, şu anda terör örgütü DAEŞ/Horosan’ın düşmanları olan Taliban tarafından yönetiliyor. Bir Taliban sözcüsü Ahmedi'nin ailesinin terör örgütü  ile bağlantılı olduğuna inanmadıklarını ve olayı soruşturmadıklarını söyledi.

Yeni bir hayat istiyorlardı: Amerikan askerleri tarafından öldürüldüler - 8

AHMEDİ'NİN AKRABALARI: TALİBAN SAVAŞ SUÇU İŞLEDİ

Ahmedi'nin ikinci dereceden kuzeni olan yargıç Shoaib Haider ise  saldırının potansiyel bir ABD savaş suçu olarak soruşturulmasını istiyor.

Haider, "Birleşmiş Milletler ve insan hakları savunucularının bu tür olaylarla ilgili bir değerlendirme yapmasını, böylece gelecekte masum çocukların ve aile bireylerinin ortadan kaldırıldığı bu gibi trajik olayların olmamasını umuyoruz" diye konuştu.

Yeni bir hayat istiyorlardı: Amerikan askerleri tarafından öldürüldüler - 9

Ahmedi'nin kardeşlerinden biri olan ve saldırıda ölen 2 yaşındaki Malika'nın babası Emal Ahmedi, ABD'yi "hain" olarak nitelendirdi. Emal, daha önce bir ABD şirketinde çalıştığını ve ABD'ye vize başvurusu sürecinde olduğunu söyledi.

Yeni bir hayat istiyorlardı: Amerikan askerleri tarafından öldürüldüler - 10

Ahmedi, "ABD araştırmalı ve sonra hedef almalı. Burada ne olduğunu gökten nereden bildin? Arabanın içinde ve çevresinde çocuklar vardı ve onları hedef aldın. Bu bir suç değil mi?" dedi.

Yeni bir hayat istiyorlardı: Amerikan askerleri tarafından öldürüldüler - 11

HUKUK UZMANLARI: ABD SÖZLEŞMEDE TARAF DEĞİL

Cenevre Uluslararası İnsancıl Hukuk ve İnsan Hakları Akademisi Direktörü Gloria Gaggioli, drone saldırılarıyla ilgili yasanın karmaşık olduğunu ve tam şeffaflığın her zaman mümkün olmadığını belirtti.

Yeni bir hayat istiyorlardı: Amerikan askerleri tarafından öldürüldüler - 12

Bununla birlikte, Uluslararası İnsancıl Hukuk Uzmanı William Boothby, devletlerin hedeflerinin yasal statüsünü doğrulamak için mümkün olan her şeyi yapmaları gerektiğini söyledi. Ancak Boothby, ”Uygun önlemleri almamak, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin bağlı olduğu Roma Statüsü uyarınca bir savaş suçu değildir. Hali hazırda ABD bu tüzüğe taraf değil” dedi. 

Yeni bir hayat istiyorlardı: Amerikan askerleri tarafından öldürüldüler - 13

BU TİP SALDIRILAR DAHA SIK GERÇEKLEŞEBİLİR

Ancak, ABD’nin hava saldırısı yasa dışı olmasa da ahlaki soruları gündeme getiriyor. Hukuk uzmanı Brian Castner, ABD'nin daha önce sivilleri hedeflerden ayırmada belirgib bir "ihmal düzeyi" gösterdiğini ve sivil kayıpları kabul etmekte veya tazminat ödemekte genellikle yavaş davrandığını söyledi.  Ayrıca Castner, "ABD'nin Afganistan'dan çekilmesiyle, daha az istihbarata sahip saldırılar daha sık gerçekleşebilir” diye uyardı.
Yeni bir hayat istiyorlardı: Amerikan askerleri tarafından öldürüldüler - 14

"ABD BİZİ BURADAN ÇIKARMALI"

Öte yandan, Castner’ın ailesi şimdi, DAEŞ/Horasan ile algılanan bağlantının kendilerini Taliban tehlikesine maruz bırakabileceğinden korkuyor. ABD'nin onları tahliye edip yeniden yerleştirmeye yardım etmesini istiyor.

Patlamada nişanlısını, babasını ve üç erkek kardeşini kaybeden Samia, "Nişanlım bana her zaman bizi buradan çıkaracağını söylerdi. Şimdi, ABD bizi buradan çıkarmalı" dedi.

Yeni bir hayat istiyorlardı: Amerikan askerleri tarafından öldürüldüler - 15

Yetkili, ayrıca yerleşkenin eski bir DAEŞ evinin birkaç yüz metre yakınında olduğu için konumun onları şaşırtmadığını da sözlerine ekledi.

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