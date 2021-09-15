Yeni bir hayat istiyorlardı: Amerikan askerleri tarafından öldürüldüler

ABD, DAEŞ'in Horasan Vilayeti kolu olarak bilinen DAEŞ/Horasan grubuna Afganistan'ın doğusundaki bir araca insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlediğini ve örgütün üst düzey iki üyesinin öldürüldüğünü, birinin de yaralandığını açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'da düzenlenen basın toplantısında saldırıda herhangi bir sivilin zarar görmedini söyledi. ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley'nin 29 Ağustos'ta emrini verdiği saldırda en az bir DAEŞ/Horasan üyesinin öldürüldüğü savunuluyor. ABD Merkez Komutanlığı ise araçta "önemli miktarda patlayıcı madde" olduğunu öne sürdü.