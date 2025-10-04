Yeni bir viral çikolata mı geliyor? TikTok ünlüsü Maria Vehera'nın paylaşımı merak uyandırdı
Sosyal medyada kısa sürede büyük bir ilgi uyandıran yeni çikolata paylaşımı, "Yeni bir viral çikolata mı geliyor?" sorusunu gündeme taşıdı. Daha önce "Dubai Çikolatası'nı" popülerleştiren Maria Vehera, çikolata yerken çektiği videosunu paylaştı ve bu içerik kısa sürede milyonlara ulaştı.
