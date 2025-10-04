Yeni bir viral çikolata mı geliyor? TikTok ünlüsü Maria Vehera'nın paylaşımı merak uyandırdı

Sosyal medyada kısa sürede büyük bir ilgi uyandıran yeni çikolata paylaşımı, "Yeni bir viral çikolata mı geliyor?" sorusunu gündeme taşıdı. Daha önce "Dubai Çikolatası'nı" popülerleştiren Maria Vehera, çikolata yerken çektiği videosunu paylaştı ve bu içerik kısa sürede milyonlara ulaştı.

Fenomen isim, takipçilerine "Bu hangi çikolata, tahmin edebilir misiniz?” sorusunu yönelttiği paylaşımında, doğru tahminde bulunanlara hediye kutusu göndereceğini açıkladı. Kısa sürede binlerce yorum alan video, kullanıcılar arasında büyük merak uyandırdı. Birçok sosyal medya kullanıcısı Maria Vehera'nın paylaşımını tekrar paylaşarak takipçilerinden bir tahminde bulunmalarını istedi.

DUBAİ ÇİKOLATASI NASIL POPÜLER OLDU?

Dubai çikolatasının, antep fıstığı ezmesi ve künefe dolgulu sütlü çikolata tarifi Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) butik bir çikolata mağazasına ait.


TikTok'ta yemek fenomeni Maria Vehera'nın incelemesinin ardından İngilizce içerikler arasında viral hale geldi. Kullanıcılar Instagram dahil farklı sosyal medya platformlarında kendi ev yapımı tarifleriyle Dubai çikolatası trendine katkı sağladı.

MARİA VEHERA KİMDİR?

Maria Vehera, sosyal medyada özellikle yemek ve tat denemeleri üzerine içerikler üreten bir dijital içerik üreticisidir. TikTok ve Instagram gibi platformlarda paylaştığı ASMR (yeme sesi) videoları ile tanınan Vehera, kısa sürede geniş bir takipçi kitlesine ulaşmıştır.

Son dönemde özellikle bir çikolata markasının tanıtımıyla gündeme gelmiş, videolarında gıda deneyimlerini doğal ve samimi bir şekilde paylaşarak milyonlarca izlenme elde etmiştir. Profilinde “food expert” ve “ASMR lover” tanımları yer alan Vehera, uluslararası sosyal medya kullanıcıları arasında “tat trendlerini başlatan” isimlerden biri olarak görülmektedir.

