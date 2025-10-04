Yeni bir viral çikolata mı geliyor? TikTok ünlüsü Maria Vehera'nın paylaşımı merak uyandırdı

MARİA VEHERA KİMDİR?

Maria Vehera, sosyal medyada özellikle yemek ve tat denemeleri üzerine içerikler üreten bir dijital içerik üreticisidir. TikTok ve Instagram gibi platformlarda paylaştığı ASMR (yeme sesi) videoları ile tanınan Vehera, kısa sürede geniş bir takipçi kitlesine ulaşmıştır.



Son dönemde özellikle bir çikolata markasının tanıtımıyla gündeme gelmiş, videolarında gıda deneyimlerini doğal ve samimi bir şekilde paylaşarak milyonlarca izlenme elde etmiştir. Profilinde “food expert” ve “ASMR lover” tanımları yer alan Vehera, uluslararası sosyal medya kullanıcıları arasında “tat trendlerini başlatan” isimlerden biri olarak görülmektedir.