Yeni Delhi'de hava kirliliği okulları kapattı

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi’de hava kirliliği nedeniyle okullar kapatıldı, inşaat çalışmaları durduruldu. Çiftçilerin yaktığı anız, her yıl Hindistan’da hava kirliliği seviyesini kötüleştirirken, başkent Yeni Delhi dünyanın en kirli şehirleri arasında yer alıyor.

Yeni Delhi'de hava kirliliği okulları kapattı - 1

Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de hava kirliliği seviyesi tehlikeli boyutlara ulaştı.

Yetkililer, hava kirliliği nedeniyle okulların kapatılmasına, inşaat çalışmalarının durdurulmasına karar verdi.

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Yeni Delhi'de hava kirliliği okulları kapattı - 2

Kentte 10. ve 12. sınıflar hariç tüm sınıfların derslerinin online olarak yapılacağı belirtilirken, acil ihtiyaç duyulmayan malzemelerin bulunduğu kamyonların şehre girmesi yasaklandı.

Yeni Delhi'de hava kirliliği okulları kapattı - 3

Bazı eski, dizel yakıtlı araçların kullanımının yasaklandığı kentte, yetkililer çocuklar, yaşlılar, kronik veya solunum rahatsızlıkları bulunanlar için dışarı çıkmaktan kaçınmaları çağrısında bulundu.

Yeni Delhi'de hava kirliliği okulları kapattı - 4

Hayati tehlikeye yol açabilecek sisli hava başkentteki yüksek yapıların çevresini kapladı, görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle uçuşlarda aksaklık yaşanabileceği konusunda uyarı yapıldı.

Yeni Delhi'de hava kirliliği okulları kapattı - 5

Şehrin çeşitli bölgelerindeki hava kalitesinin Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) tavsiye ettiği sınırı 50 kat aştığı bildirildi.

Tahminlere göre hava kirliliği hafta boyunca da yüksek seviyede devam edecek.

Yeni Delhi'de hava kirliliği okulları kapattı - 6

Hava kirliliği seviyesini gösteren hava kalitesi indeksi değerleri 0-50 aralığında "iyi", 51-100 "orta", 101-150 "hassas", 151-200 "sağlıksız", 201-300 "kötü" ve 301-500 aralığında "tehlikeli" olarak sınıflandırılıyor.

Yeni Delhi'de hava kirliliği okulları kapattı - 7

Çiftçilerin yaktığı anız, her yıl Hindistan’da hava kirliliği seviyesini kötüleştirirken, başkent Yeni Delhi dünyanın en kirli şehirleri arasında yer alıyor.

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