Yeni Delhi'de hava kirliliği okulları kapattı
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi’de hava kirliliği nedeniyle okullar kapatıldı, inşaat çalışmaları durduruldu. Çiftçilerin yaktığı anız, her yıl Hindistan’da hava kirliliği seviyesini kötüleştirirken, başkent Yeni Delhi dünyanın en kirli şehirleri arasında yer alıyor.
Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de hava kirliliği seviyesi tehlikeli boyutlara ulaştı.
Yetkililer, hava kirliliği nedeniyle okulların kapatılmasına, inşaat çalışmalarının durdurulmasına karar verdi.