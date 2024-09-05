Yeni dönem yeni protestolar: Amerikan üniversiteleri Filistin'e destek için ayakta
ABD'de yeni eğitim dönemine girilmesiyle İsrail'in Gazze'deki saldırılarına karşı protestolar da yeniden başladı. Başkent Washington'daki Georgetown Üniversitesi kampüsünde İsrail'e karşı gösteri düzenleyen öğrenciler, okullarının İsraille işbirliğini kesmesini ve Gazze'deki saldırıların sona ermesini talep etti. Protesto, salı günü New York'taki Columbia Üniversitesi'nde düzenlenen eylemi takip etti.
"ÖZGÜR FİLİSTİN" SLOGANLARI
İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları sürerken, dünyanın dört bir yanında Gazze'yle dayanışma protestolarına devam ediyor.
Filistin yanlısı bir grup öğrenci, dün ABD'nin başkenti Washington'daki Georgetown Üniversitesi kampüsünde gösteri düzenledi.
Yeni eğitim dönemiyle birlikte başlayan gösterileri sırasında öğrenciler “Biz adalet alamazsak, onlar da barış alamaz” ve “Özgür, özgür Filistin” sloganları attı.