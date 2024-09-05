Yeni dönem yeni protestolar: Amerikan üniversiteleri Filistin'e destek için ayakta

CAN KAYBI ÇOK YÜKSEK, BÖLGE HARABE

Yerel sağlık yetkililerine göre İsrail bombardımanlarının başladığı Gazze'de, geçen yıl 7 Ekim'den bu yana çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 40 bin 800'den fazla Filistinli öldürüldü ve yaklaşık 94 bin 400 kişi de yaralandı.



Bölgede devam eden abluka ciddi gıda, temiz su ve ilaç sıkıntısına yol açarak bölgenin büyük bölümünü harabeye çevirdi.



İsrail ayrıca Gazze'deki eylemleri nedeniyle Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırım suçlamasıyla karşı karşıya.