Yeni dönem yeni protestolar: Amerikan üniversiteleri Filistin'e destek için ayakta

ABD'de yeni eğitim dönemine girilmesiyle İsrail'in Gazze'deki saldırılarına karşı protestolar da yeniden başladı. Başkent Washington'daki Georgetown Üniversitesi kampüsünde İsrail'e karşı gösteri düzenleyen öğrenciler, okullarının İsraille işbirliğini kesmesini ve Gazze'deki saldırıların sona ermesini talep etti. Protesto, salı günü New York'taki Columbia Üniversitesi'nde düzenlenen eylemi takip etti.

Yeni dönem yeni protestolar: Amerikan üniversiteleri Filistin'e destek için ayakta - 1

"ÖZGÜR FİLİSTİN" SLOGANLARI

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları sürerken,  dünyanın dört bir yanında Gazze'yle dayanışma protestolarına devam ediyor. 

Filistin yanlısı bir grup öğrenci, dün ABD'nin başkenti Washington'daki Georgetown Üniversitesi kampüsünde gösteri düzenledi.

Yeni eğitim dönemiyle birlikte başlayan gösterileri sırasında öğrenciler “Biz adalet alamazsak, onlar da barış alamaz” ve “Özgür, özgür Filistin” sloganları attı. 

DÜNYA HABERLERİ

Yeni dönem yeni protestolar: Amerikan üniversiteleri Filistin'e destek için ayakta - 2

"SALDIRILARA SON VERİLMELİ"

Öğrenciler, okullarının İsrail'le işbirliğini kesmesini ve İsrail'in Gazze'deki saldırılarına son vermesini talep etti.

Göstericiler, kampüsteki bir kavşağı kapattı ve kampüs içindeki Healy Hall'un dışında sloganlarla bir araya geldi.

Yeni dönem yeni protestolar: Amerikan üniversiteleri Filistin'e destek için ayakta - 3

ÖĞRENCİLER TUTUKLANMIŞTI

Protesto, salı günü New York'taki Columbia Üniversitesi'nde düzenlenen eylemi takip etti.

Filistin yanlısı öğrenci protestoları 17 Nisan'da ABD kampüslerinde patlak vermiş, polis Columbia Üniversitesi'ndeki gösterilere sert müdahale etmiş ve çok sayıda öğrenciyi tutuklamıştı.

Yeni dönem yeni protestolar: Amerikan üniversiteleri Filistin'e destek için ayakta - 4

CAN KAYBI ÇOK YÜKSEK, BÖLGE HARABE

Yerel sağlık yetkililerine göre İsrail bombardımanlarının başladığı Gazze'de, geçen yıl 7 Ekim'den bu yana çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 40 bin 800'den fazla Filistinli öldürüldü ve yaklaşık 94 bin 400 kişi de yaralandı.

Bölgede devam eden abluka ciddi gıda, temiz su ve ilaç sıkıntısına yol açarak bölgenin büyük bölümünü harabeye çevirdi.

İsrail ayrıca Gazze'deki eylemleri nedeniyle Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırım suçlamasıyla karşı karşıya.

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