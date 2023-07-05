Yeni Ercan Havalimanı’nda ilk test uçuşu yapıldı

Arıklı, havalimanının açılışının çeşitli nedenlerle oldukça geciktiğini belirterek, uzun zamandır bekledikleri sürecin artık sonuna geldiklerini kaydetti.

Ercan Havalimanı'nın Türkiye'nin 4. büyük havalimanı olan Dalaman'dan daha büyük bir havalimanı olduğunu dile getiren Arıklı, "10 milyon yolcu kapasiteli, şu ana kadar takriben 400 milyon avro civarında bir yatırım yapıldı." dedi.