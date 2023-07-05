Yeni Ercan Havalimanı’nda ilk test uçuşu yapıldı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) başkenti Lefkoşa’da yer alan yeni Ercan Havalimanı’nın açılışı için geri sayım başladı. Havalimanında bugün ilk test uçuşu başarıyla gerçekleştirildi. Yeni Ercan Havalimanı, 20 Temmuz günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı törenle hizmete açılacak.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'daki yeni Ercan Havalimanı'nda bugün ilk test uçuşu gerçekleştirildi.
Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberinde, bugün ilki yapılan test uçuşlarının 4 gün süreceği belirtildi.
Test uçuşunu izleyenler arasında bulunan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, tam bir seferberlik halinde olduklarını ve yeni havalimanını 20 Temmuz'da açılışa hazır hale getireceklerini söyledi.