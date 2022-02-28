Yeni iddia: Putin, Zelenski ve ekibi için 400 suikastçı görevlendirdi

Grubun Zelenski ve meslektaşlarını cep telefonları aracılığıyla takip ettiği ve her zaman nerede olduklarını bildiklerini iddia ettikleri belirtiliyor.

Başka bir kaynak ise, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bu hafta Zelenski ile 'barış görüşmeleri' yaparken kiralık katillere frene basmalarının söylediğini aktardı.