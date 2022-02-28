Yeni iddia: Putin, Zelenski ve ekibi için 400 suikastçı görevlendirdi

Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmalar devam ederken, İngiliz basınından yeni bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre, Kremlin’in, "Cumhurbaşkanı Zelenski ve hükümetine suikast düzenlemek için Kiev'e 400'den fazla paralı özel tim askeri gönderdiği” belirtildi.

Haberler - ntv.com.tr 28.02.2022 - 15:24

Yeni iddia: Putin, Zelenski ve ekibi için 400 suikastçı görevlendirdi - 1

’nın ’ya saldırısı havadan ve karadan devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'ye suikast düzenlemek için Afrika'dan 400'den fazla Rus özel timinin bölgeye uçtuğu ortaya çıktı.

Yeni iddia: Putin, Zelenski ve ekibi için 400 suikastçı görevlendirdi - 2

İngiliz basınının iddiasına göre, Wagner Grubu olarak bilinen özel grubunun, 'den Moskova'nın doğu Avrupa komşusunu ele geçirmek için, Zelenski ve diğer 23 hükümet yetkilisini öldürme emri aldığı belirtildi.

Yeni iddia: Putin, Zelenski ve ekibi için 400 suikastçı görevlendirdi - 3

Rus cumhurbaşkanının yakın bir müttefiki olan ve genellikle 'Putin'in şefi' olarak adlandırılan oligark Yevgeny Prigozhin tarafından yönetilen kiralık ordunun, beş hafta önce bölgeye uçtuğu aktarıldı.

Yeni iddia: Putin, Zelenski ve ekibi için 400 suikastçı görevlendirdi - 4

Ukrayna Devlet Başkanı, tüm kabine, Kiev belediye başkanı Vitali Klitschko ve boksör kardeşi Wladimir'in de dahil olduğu ölüm listesi için, yüksek eğitimli ajanların Kremlin'den gelecek onayı bekledikleri iddia edildi.

Yeni iddia: Putin, Zelenski ve ekibi için 400 suikastçı görevlendirdi - 5

 Wagner Grubu'nun faaliyetleri hakkında bilgisi olan bir kaynak ise 2 bin ila 4 bin paralı askerin Ocak ayında Ukrayna'ya farklı misyonlarla geldiğini vurguladı.

Yeni iddia: Putin, Zelenski ve ekibi için 400 suikastçı görevlendirdi - 6

Haberde, özel timlerin bazılarının ülkenin doğusundaki isyancıların elindeki Donetsk ve Luhansk bölgelerine gönderildiğinin ve Zelenski'yi ortadan kaldırmakla görevli 400 özel tim görevlisinin Belarus'tan Kiev'e doğru yola çıktığının altı çizildi.

Yeni iddia: Putin, Zelenski ve ekibi için 400 suikastçı görevlendirdi - 7

Grubun Zelenski ve meslektaşlarını cep telefonları aracılığıyla takip ettiği ve her zaman nerede olduklarını bildiklerini iddia ettikleri belirtiliyor.

Başka bir kaynak ise, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bu hafta Zelenski ile 'barış görüşmeleri' yaparken kiralık katillere frene basmalarının söylediğini aktardı.

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