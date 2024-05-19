Yeni Kaladonya'da son durum: Fransa'dan "büyük operasyon" planı
Fransız kuvvetleri, Yeni Kaledonya'nın başkenti Noumea'yı uluslararası havaalanına bağlayan yolun kontrolünü tekrar ele geçirmek için "büyük bir operasyon" başlattı. Fransız hükümeti tarafından kontrolü ele geçirmek için planlanan operasyonda 600'ü aşkın jandarma görev alacak. Ülkede süren şiddet olaylarının altıncı gecesinde bir kişi daha öldürüldü.
"BÜYÜK OPERASYON" BAŞLATILDI
Fransız polisi, Yeni Kaledonya'nın başkenti Noumea'daki havaalanının kontrolünü sağlamak için "büyük operasyon" başlattığını duyurdu.
Yetkililer, başkenti havaalanına bağlayan ana yol olan Route Territoriale 1'in güvenliğini sağlamak için 600'den fazla ağır silahlı jandarmanın gönderildiğini açıkladı.