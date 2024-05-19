Yeni Kaladonya'da son durum: Fransa'dan "büyük operasyon" planı

Fransız kuvvetleri, Yeni Kaledonya'nın başkenti Noumea'yı uluslararası havaalanına bağlayan yolun kontrolünü tekrar ele geçirmek için "büyük bir operasyon" başlattı. Fransız hükümeti tarafından kontrolü ele geçirmek için planlanan operasyonda 600'ü aşkın jandarma görev alacak. Ülkede süren şiddet olaylarının altıncı gecesinde bir kişi daha öldürüldü.

Yeni Kaladonya'da son durum: Fransa'dan "büyük operasyon" planı - 1

"BÜYÜK OPERASYON" BAŞLATILDI

Fransız polisi, Yeni Kaledonya'nın başkenti Noumea'daki havaalanının kontrolünü sağlamak için "büyük operasyon" başlattığını duyurdu.

Yetkililer, başkenti havaalanına bağlayan ana yol olan Route Territoriale 1'in güvenliğini sağlamak için 600'den fazla ağır silahlı jandarmanın gönderildiğini açıkladı.

DÜNYA HABERLERİ

Yeni Kaladonya'da son durum: Fransa'dan "büyük operasyon" planı - 2

UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ

Huzursuzluk başladığından beri Yeni Kaledonya'nın ana adasına gidiş-dönüş uçuşları iptal edildi, bu durum yolcuları mahsur bıraktı ve ticaret yollarını kesti.

Yeni Kaladonya'da son durum: Fransa'dan "büyük operasyon" planı - 3

600 JANDARMA KATILACAK

Fransa İçişleri Bakanı Gérald Darmanin, 60 kilometrelik ana yolun kontrolünü tamamen yeniden ele geçirmek ve havaalanının yeniden açılmasına izin vermek amacıyla 600'den fazla jandarmanın katılacağı büyük bir operasyonun başlatıldığını söyledi.

Yeni Kaladonya'da son durum: Fransa'dan "büyük operasyon" planı - 4

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Cumartesi günü, Noumea belediye başkanı Sonia Lagarde, akşam 6'dan sabah 6'ya kadar süren sokağa çıkma yasağı sayesinde gece boyunca yaşanan şiddet olaylarının bir miktar azaldığını ancak "normale dönüşten çok uzakta olduğunu" açıkladı.

Yeni Kaladonya'da son durum: Fransa'dan "büyük operasyon" planı - 5

"ŞEHİR KUŞATMA ALTINDA"

Belediye başkanı Noumea'yı "kuşatma altında" olarak nitelendirerek, "Tüm itidal çağrılarına rağmen durum düzelmiyor- tam tersine hasar inanılmaz... Şehir harabeye döndü" diye konuştu.

Yeni Kaladonya'da son durum: Fransa'dan "büyük operasyon" planı - 6

ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

Bir güvenlik yetkilisinin yaptığı açıklamada, adadaki yolları kapatan çok sayıda barikattan birinde açılan ateş sonucu altıncı kişinin öldüğünü söyledi.

Fransız basınında çıkan haberlere göre çatışmada iki kişi daha ağır yaralandı.

Yeni Kaladonya'da son durum: Fransa'dan "büyük operasyon" planı - 7

YENİ KALEDONYA'DA NE OLUYOR?

Huzursuzluğun nedeni olarak ekonomik rahatsızlık, sosyal gerginlikler ve hepsinden önemlisi, bağımsızlık yanlısı yerli aktivistler ile Paris yetkilileri arasındaki siyasi anlaşmazlık gösteriliyor.

Yeni Kaladonya'da son durum: Fransa'dan "büyük operasyon" planı - 8

Pazartesi günü, on binlerce yerli olmayan sakine oy hakkı tanıyacak yeni kurallar getirme planlarının alevlendirdiği huzursuzluk patlak verdi.

Bağımsızlık yanlısı gruplar bunun nüfusun yaklaşık yüzde 40'ını oluşturan Yerli Kanakların oylarını sulandıracağını söylüyor.

Yeni Kaladonya'da son durum: Fransa'dan "büyük operasyon" planı - 9

Paris hükümeti tarafından bölgede uygulanan olağanüstü hal ve güvenlik hizmetlerine yapılan yüzlerce takviyeye rağmen bölge sakinleri, şiddetin şehirdeki hayatı tehlikeli hale getirmeye devam ettiğini söylüyor .

Yeni Kaladonya'da son durum: Fransa'dan "büyük operasyon" planı - 10
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