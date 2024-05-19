Yeni Kaladonya'da son durum: Fransa'dan "büyük operasyon" planı

ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

Bir güvenlik yetkilisinin yaptığı açıklamada, adadaki yolları kapatan çok sayıda barikattan birinde açılan ateş sonucu altıncı kişinin öldüğünü söyledi.

Fransız basınında çıkan haberlere göre çatışmada iki kişi daha ağır yaralandı.