Yeni Kaledonia'da Paris'e karşı ayaklanma | Fransız hükümeti: Kontrolü ele alacağız

64 JANDARMA VE POLİS YARALANDI

Fransa Yüksek Komiseri Louis Le Franc, televizyonda yayınlanan bir basın toplantısında, Fransız yönetimindeki adadaki üç belediyede jandarmaların, başkent Noumea'da 3 bin ile 4 bin arasında olmak üzere yaklaşık 5 bin isyancıyla karşı karşıya kaldığını ifade etti.



200 kişinin tutuklandığını ve 64 jandarma ve polisin yaralandığını belirten Le Franc, protestocular tarafından yollara kurulan barikatların halkın ilaç ve gıda ihtiyacını karşılamada “vahim bir duruma” neden olduğunu sözlerine ekledi.