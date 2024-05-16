Yeni Kaledonia'da Paris'e karşı ayaklanma | Fransız hükümeti: Kontrolü ele alacağız
Fransa'nın denizaşırı toprağı Yeni Kaledonya'da Paris hükümetine karşı başlayan ayaklanmada hayatını kaybedenlerin sayısı dörde yükseldi. Fransa Dışişleri Bakanı Gerald Darmanin, durumu önümüzdeki saatlerde yeniden kontrol altına almayı beklediklerini bidirdi. Fransız hükümeti, ayaklanmaya karşı adaya polis takviyesi gönderdi. Bir jandarmanın açılan ateş sonucu "kazayla" öldürüldüğü duyuruldu. Fransa Başbakanı Gabriel Attal, adadaki durumun gerginliğini koruduğunu söyledi.
DÖRT KİŞİ ÖLDÜ
Fransa'nın denizaşırı toprağı Yeni Kaledonya'da Paris hükümetine karşı başlayan ayaklanmada can kaybı dörde yükseldi.
Yüzlerce kişi ise gözaltında.