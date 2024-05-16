Yeni Kaledonia'da Paris'e karşı ayaklanma | Fransız hükümeti: Kontrolü ele alacağız

Fransa'nın denizaşırı toprağı Yeni Kaledonya'da Paris hükümetine karşı başlayan ayaklanmada hayatını kaybedenlerin sayısı dörde yükseldi. Fransa Dışişleri Bakanı Gerald Darmanin, durumu önümüzdeki saatlerde yeniden kontrol altına almayı beklediklerini bidirdi. Fransız hükümeti, ayaklanmaya karşı adaya polis takviyesi gönderdi. Bir jandarmanın açılan ateş sonucu "kazayla" öldürüldüğü duyuruldu. Fransa Başbakanı Gabriel Attal, adadaki durumun gerginliğini koruduğunu söyledi.

Yeni Kaledonia'da Paris'e karşı ayaklanma | Fransız hükümeti: Kontrolü ele alacağız - 1

DÖRT KİŞİ ÖLDÜ

Fransa'nın denizaşırı toprağı Yeni Kaledonya'da Paris hükümetine karşı başlayan ayaklanmada can kaybı dörde yükseldi. 

Yüzlerce kişi ise gözaltında.

DÜNYA HABERLERİ

Yeni Kaledonia'da Paris'e karşı ayaklanma | Fransız hükümeti: Kontrolü ele alacağız - 2

"KRİZ İÇİN SEFERBER OLDUK"

Fransa Başbakanı Gabriel Attal, bugün yaptığı açıklamada, adadaki durumun gerginliğini koruduğunu söyledi.

Attal, "Hedefimiz Yeni Kaledonya'da düzeni tesis etmek. Hükümet, kriz için tamamen seferber oldu" dedi.

Yeni Kaledonia'da Paris'e karşı ayaklanma | Fransız hükümeti: Kontrolü ele alacağız - 3

BİR JANDARMA "KAZAYLA" ÖLDÜRÜLDÜ

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, bugün France 2 televizyonuna verdiği demeçte, Fransız devletinin Yeni Kaledonya'daki durumu “önümüzdeki saatlerde” yeniden kontrol altına almayı beklediğini söyledi.

Darmanin, bir jandarmanın, açıılan ateş sonucu "kazayla" öldürüldüğünü açıkladı.

Yeni Kaledonia'da Paris'e karşı ayaklanma | Fransız hükümeti: Kontrolü ele alacağız - 4

POLİS TAKVİYESİ GÖNDERİLDİ

İsyancıların araçları ve işyerlerini ateşe verdiği ve mağazaları yağmaladığı bildirildi.

Ardından adada normalde bulunan 1800 polise ek olarak 500 polis takviyesi gönderildiği açıklandı.

Yeni Kaledonia'da Paris'e karşı ayaklanma | Fransız hükümeti: Kontrolü ele alacağız - 5

EV HAPSİNE ALINDILAR

Fransa, Yeni Kaledonya'da dün olağanüstü hal ilan ederek, yetkililere toplantıları yasaklamak ve insanların adada dolaşmasını yasaklamak için ek yetkiler verdi.

Pasifik Adası'nın en üst düzey Fransız yetkilisi bu sabah yaptığı açıklamada, silahlı kuvvetlerin Yeni Kaledonya'nın iki havaalanı ve limanını dün geceki şiddetli ayaklanmaların ardından koruduğunu ve azmettirici olduğu iddia edilen en az dört kişinin ev hapsinde tutulduğunu bildirdi.


Yeni Kaledonia'da Paris'e karşı ayaklanma | Fransız hükümeti: Kontrolü ele alacağız - 6

64 JANDARMA VE POLİS YARALANDI

Fransa Yüksek Komiseri Louis Le Franc, televizyonda yayınlanan bir basın toplantısında, Fransız yönetimindeki adadaki üç belediyede jandarmaların, başkent Noumea'da 3 bin ile 4 bin arasında olmak üzere yaklaşık 5 bin isyancıyla karşı karşıya kaldığını ifade etti.

200 kişinin tutuklandığını ve 64 jandarma ve polisin yaralandığını belirten Le Franc, protestocular tarafından yollara kurulan barikatların halkın ilaç ve gıda ihtiyacını karşılamada “vahim bir duruma” neden olduğunu sözlerine ekledi.

Yeni Kaledonia'da Paris'e karşı ayaklanma | Fransız hükümeti: Kontrolü ele alacağız - 7

"FRANSIZLARIN OY KULLANMASI" TARTIŞMASI

İsyanlar, salı günü Paris'teki milletvekilleri tarafından kabul edilen ve Yeni Kaledonya'da 10 yıldır yaşayan Fransız sakinlerinin eyalet seçimlerinde oy kullanmasına izin verecek olan yeni bir yasa tasarısı üzerine patlak vermişti.

Bazı yerel liderlerin, yerli Kanak oylarını sulandıracağından korkulduğuna dikkat çekildi.

Yeni Kaledonia'da Paris'e karşı ayaklanma | Fransız hükümeti: Kontrolü ele alacağız - 8

EYLEMLER DEVAM EDİYOR

Bugün de devam eden protestolar, Saha Eylem Koordinasyon Hücresi (CCAT) tarafından organize edildi. 

Le Franc, örgütü bağımsızlık yanlısı büyük siyasi parti FLNKS'den ayırarak kınadı.



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