Yeni Kaledonya'da ayaklanma: Güvenlik konseyi üçüncü kez toplanıyor

SAVUNMA VE GÜVENLİK KONSEYİ TOPLANIYOR

Yeni Kaledonya'da şiddet olayları bir haftadır hız kesmeden artarak devam ediyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron,son durumu görüşmek üzere savunma ve güvenlik konseyini bugün yeniden toplantıya çağırdı.

Planlanan toplantı, bir haftadan kısa süre içinde yapılan üçüncü toplantı.

Önceki iki toplantı, önce Fransız topraklarında olağanüstü hal ilan etme, ardından da sahadaki güçlerin düzeni yeniden sağlamasına yardımcı olmak için takviye kuvvet gönderme kararıyla sonuçlandı.