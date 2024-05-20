Yeni Kaledonya'da ayaklanma: Güvenlik konseyi üçüncü kez toplanıyor
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Yeni Kaledonya'daki şiddet olaylarını görüşmek üzere savunma ve güvenlik konseyini bugün yeniden toplantıya çağırdı. Planlanan toplantı, bir haftadan kısa bir süre içinde yapılan üçüncü toplantı olacak. Önceki iki toplantı, önce Fransız topraklarında olağanüstü hal ilan etme, ardından da sahadaki hükümet güçlerinin düzeni yeniden sağlamasına yardımcı olmak için takviye kuvvet gönderme kararıyla sonuçlandı.
SAVUNMA VE GÜVENLİK KONSEYİ TOPLANIYOR
Yeni Kaledonya'da şiddet olayları bir haftadır hız kesmeden artarak devam ediyor.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron,son durumu görüşmek üzere savunma ve güvenlik konseyini bugün yeniden toplantıya çağırdı.
Planlanan toplantı, bir haftadan kısa süre içinde yapılan üçüncü toplantı.
Önceki iki toplantı, önce Fransız topraklarında olağanüstü hal ilan etme, ardından da sahadaki güçlerin düzeni yeniden sağlamasına yardımcı olmak için takviye kuvvet gönderme kararıyla sonuçlandı.