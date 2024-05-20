Yeni Kaledonya'da ayaklanma: Güvenlik konseyi üçüncü kez toplanıyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Yeni Kaledonya'daki şiddet olaylarını görüşmek üzere savunma ve güvenlik konseyini bugün yeniden toplantıya çağırdı. Planlanan toplantı, bir haftadan kısa bir süre içinde yapılan üçüncü toplantı olacak. Önceki iki toplantı, önce Fransız topraklarında olağanüstü hal ilan etme, ardından da sahadaki hükümet güçlerinin düzeni yeniden sağlamasına yardımcı olmak için takviye kuvvet gönderme kararıyla sonuçlandı.

Yeni Kaledonya'da ayaklanma: Güvenlik konseyi üçüncü kez toplanıyor - 1

SAVUNMA VE GÜVENLİK KONSEYİ TOPLANIYOR

Yeni Kaledonya'da şiddet olayları bir haftadır hız kesmeden artarak devam ediyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron,son durumu görüşmek üzere savunma ve güvenlik konseyini bugün yeniden toplantıya çağırdı.

Planlanan toplantı, bir haftadan kısa süre içinde yapılan üçüncü toplantı.

Önceki iki toplantı, önce Fransız topraklarında olağanüstü hal ilan etme, ardından da sahadaki güçlerin düzeni yeniden sağlamasına yardımcı olmak için takviye kuvvet gönderme kararıyla sonuçlandı.

DÜNYA HABERLERİ

Yeni Kaledonya'da ayaklanma: Güvenlik konseyi üçüncü kez toplanıyor - 2

"DÜZEN YENİDEN KURULACAK"

Pazar günü Fransız kuvvetleri, başkent Noumea'dan havaalanına giden ana yolu geri almak amacıyla düzinelerce barikatı yıktı.

Fransız hükümetinin yüksek komiseri Louis Le Franc, Noumea'da gazetecilere verdiği demeçte, "Ne pahasına olursa olsun düzen yeniden kurulacak" dedi.

Yeni Kaledonya'da ayaklanma: Güvenlik konseyi üçüncü kez toplanıyor - 3

Yaklaşık 270 binlik nüfusa sahip Yeni Kaledonya, Fransızların on binlerce yerli olmayan sakine oy hakkı verecek yeni kurallar getirme planlarının tetiklediği ayaklanma ile bir haftadır sarsılıyor.

Yeni Kaledonya'da ayaklanma: Güvenlik konseyi üçüncü kez toplanıyor - 4

SON YILLARIN EN BÜYÜK ŞİDDET OLAYLARI

Kuzeydoğu Avustralya açıklarındaki Fransız toprakları uzun zamandır bağımsızlık yanlısı gerilimlerle parçalanıyor, ancak son yaşananlar on yıllardır görülen en kötü şiddet olayı.

Yeni Kaledonya'da ayaklanma: Güvenlik konseyi üçüncü kez toplanıyor - 5

230 KİŞİ GÖZALTINDA

Protestocular araçları, işyerlerini ve kamu binalarını ateşe verdi ve ticari uçuşlara kapatılmak zorunda kalan La Tontouta Uluslararası Havalimanı'na giden ana yolun kontrolünü ele geçirdi.

Yetkililer yaklaşık 230 kişinin gözaltına alındığını, tahminen 3 bin 200 kişinin ise Yeni Kaledonya'da mahsur kaldığını veya takımadalara dönemediğini söylüyor.

Yeni Kaledonya'da ayaklanma: Güvenlik konseyi üçüncü kez toplanıyor - 6

600 JANDARMA OPERASYONA KATILDI

Fransız kuvvetleri, dün Yeni Kaledonya'nın başkenti Noumea'yı uluslararası havaalanına bağlayan yolun kontrolünü tekrar ele geçirmek için "büyük bir operasyon" başlattı.

Fransız hükümeti tarafından kontrolü ele geçirmek için planlanan operasyonda 600'ü aşkın jandarma görev aldı.

Yeni Kaledonya'da ayaklanma: Güvenlik konseyi üçüncü kez toplanıyor - 7

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, sosyal medya platformu X'te zırhlı araçlar ve inşaat ekipmanlarıyla 76 barikatın imha edildiğini bildirdi.

Yeni Kaledonya'da ayaklanma: Güvenlik konseyi üçüncü kez toplanıyor - 8

Gece boyunca uygulanan sokağa çıkma yasağı, olağanüstü hal, TikTok yasağı ve takviye güçler cumartesi gününden pazar gününe kadar geçen sürede şiddet olaylarının tırmanmasını önleyemedi.

Yeni Kaledonya'da ayaklanma: Güvenlik konseyi üçüncü kez toplanıyor - 9
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