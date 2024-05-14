Yeni Kaledonya'da Fransa hükümetine karşı protesto: Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

Olaylar nedeniyle Noumea'da bugün saat 18.00'den yarın 06.00'ya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Ayrıca halka açık toplantılar ve alkol satışı geçici olarak yasaklanırken, okullarda bir sonraki duyuruya kadar eğitime ara verildi, uluslararası havaalanında uçuşlar durduruldu.

Cumhuriyet Yüksek Komiseri Louis Le Franc yaptığı açıklamada, jandarmalara yüksek kalibreli silahlar ve av tüfekleri ile ateş açıldığını belirterek olaylarda, 50 polis ve jandarmanın yaralandığını, 48 kişinin ise gözaltına alındığını söyledi.