Yeni Kaledonya'da Fransa hükümetine karşı protesto: Sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Fransa'ya bağlı Yeni Kaledonya'da yerli halkın seçimler üzerindeki etkisini azaltacak yasa tasarısı protesto edildi. Çıkan olaylarda 50 güvenlik gücü yaralandı, 48 kişi gözaltına alındı, 200 araç kundaklandı. Olaylar nedeniyle başkent Noumea'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Fransa'nın denizaşırı toprağı Yeni Kaledonya'da sokaklar karıştı. Yeni Kaledonya'nın oy kullanma sistemini değiştirmeye yönelik yasa tasarısının Fransa Ulusal Meclisi'nde görüşüldüğü sırada ülke genelinde protestolar yaşandı.