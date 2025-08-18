Yeni kelimeler eklendi: "Skibidi, delulu, tradwife"

Sözlükte yer alan tanıma göre ‘skibidi’, sosyal medyada yayımlanan viral bir animasyon serisinin yaratıcısı tarafından ortaya atılan, bazen ‘cool (havalı)’ veya ‘bad (kötü)’ anlamına gelebilen ya da tamamen şaka amaçlı, anlamsız şekilde kullanılan kelime olarak yer aldı.



‘Tradwife’ ise ‘traditional wife (geleneksel eş)’ ifadesinin kısaltması olarak sözlüğe girdi. Bu kelime, ev işleri, çocuk bakımı ile eşine adanmışlığı savunan ve bunları sosyal medyada paylaşan muhafazakar kadın fenomenleri tanımlıyor.