Yeni kelimeler eklendi: "Skibidi, delulu, tradwife"
"CambridgeSözlüğü", 6 binden fazla yeni kelimeyi bu yıl sözlüğe dahil edeceğini açıkladı.
İngiltere merkezli ‘Cambridge Sözlüğü’, sosyal medyada popülerleşen ‘skibidi’, ‘delulu’, ‘tradwife’ ve ‘broligarchy’ gibi kelimelerin de aralarında bulunduğu 6 binden fazla yeni kelimeyi sözlüğe ekleyecek. Dil programı yöneticisi Colin McIntosh, “İnternet kültürü İngilizceyi değiştiriyor. ‘Skibidi’ ve ‘delulu’ gibi kelimeler yalnızca gelip geçen modalar değil; kalıcı olacaklarını düşünüyoruz” dedi.