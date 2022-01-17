Yeni keşfedilen kurbağa türüne Greta Thunberg’in adı verildi

Biden, 2035 yılına kadar yüzde 100 temiz elektriğe ve 2050 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşmak da dahil olmak üzere çevre kirliliği ve sera gazı emisyonlarını azaltmak için iddialı hedefler belirledi. Ancak Biden, küresel petrol üretiminde artışa yol açan gaz fiyatlarında pandemi kaynaklı bir artışla mücadele ediyor.