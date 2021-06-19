Yeni keşif: 'Yaşayan fosil' balık 100 yıl yaşıyor, hamileliği 5 yıl sürüyor

Fransa’da yapılan araştırmaya göre, yaklaşık 420 milyon yıldır var olan Coelacanth cinsi dev balığın 100 seneye kadar yaşayabileceği bildirildi. "Yaşayan fosil" lakaplı boyunun 1,8 metreye kadar, kilosunun ise 90’a kadar ulaşabildiği belirtilen balığının erkeklerinin 40 ila 69 yaşlarında arasında, dişilerinin ise 50’li yaşların sonunda cinsel olarak olgunlaştığı ve hamilelik sürelerinin 5 yıla kadar sürdüğü bildirildi.

ntv.com.tr 19.06.2021 - 07:00

Yeni keşif: 'Yaşayan fosil' balık 100 yıl yaşıyor, hamileliği 5 yıl sürüyor - 1

Fransa’da yapılan yeni bir araştırmaya göre, soyu dinozor çağına kadar dayanan Coelacanth cinsi balığın 100 yıla kadar yaşayabildiği açıklandı.

Yeni keşif: 'Yaşayan fosil' balık 100 yıl yaşıyor, hamileliği 5 yıl sürüyor - 2

ÜZERİNDEKİ ÇİZGİLER SAYILDI

Fransa, Montpellier Üniversitesi'nde yapılan çalışmada, “Yaşayan fosil” lakaplı balığın müzede bulunan vücut örneğini, ağaç halkalarından yaş algılaması yöntemine benzer bir şekilde, üzerindeki çizgileri sayma yöntemiyle incelendi.

Yeni keşif: 'Yaşayan fosil' balık 100 yıl yaşıyor, hamileliği 5 yıl sürüyor - 3

YAVAŞ BÜYÜYOR

Çalışmanın bulguları Current Biology dergisinde yayınlanırken, balığın ekstra bir şekilde yavaş büyüdüğü ve yaklaşık 100 sene yaşayabileceği bildirildi.

Yeni keşif: 'Yaşayan fosil' balık 100 yıl yaşıyor, hamileliği 5 yıl sürüyor - 4

DİŞİLERİN HAMİLELİKLERİ 5 YIL SÜRÜYOR

Coelacanth cinsinin neslinin tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için cansız örnekleri incelenirken balıkların erkeklerinin 40 ila 69 yaşlarında cinsel olarak olgunlaştığı, dişilerinin 50'li yaşların sonlarına kadar cinsel olgunluğa ulaşmadığı ve hamilelik sürelerinin 5 yıla kadar sürdüğü bildirildi.

Yeni keşif: 'Yaşayan fosil' balık 100 yıl yaşıyor, hamileliği 5 yıl sürüyor - 5

BOYU 1,8 METREYE KİLOSU 90 KİLOGRAMA ULAŞABİLİYOR

Hamilelik süresini, incelenen embriyoların yaşlarının hesaplanması yöntemiyle tespit eden bilim insanları, bu türün erkeklerinin, 1,8 metre uzunluğa ve 90 kiloya ağırlığa ulaşabildiğini aktardı.

Yeni keşif: 'Yaşayan fosil' balık 100 yıl yaşıyor, hamileliği 5 yıl sürüyor - 6

Fransa, Montpellier Üniversitesi'nden Dr Bruno Ernande, “Coelacanth'ın yaşam tarihini bilmek, soylarının devamı için daha güçlü koruma sağlayabilir” dedi.

Yeni keşif: 'Yaşayan fosil' balık 100 yıl yaşıyor, hamileliği 5 yıl sürüyor - 7

Araştırma ile ilgili açıklamada bulunan Scripps Oşinografi Enstitüsü'nden Harold Walker, bu beş yıllık gebeliğin balık veya herhangi bir hayvan için "çok garip" olduğunu söyledi.

Yeni keşif: 'Yaşayan fosil' balık 100 yıl yaşıyor, hamileliği 5 yıl sürüyor - 8

SOYUNUN TÜKENDİĞİ DÜŞÜNÜLÜYORDU

Yaklaşık 420 milyon yıldır var olan Coelacanth'ların 1938'de Güney Afrika açıklarında canlı olarak bulunana kadar soylarının tükendiği düşünülüyordu.

Bilim insanları ise uzun zamandır Coelacanth'ların yaklaşık 20 yıl yaşadığına inanıyorlardı.

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