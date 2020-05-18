'Yeni normal'in ilk günü: İtalya corona virüs ile yaşamaya başladı

Avrupa'da kademeli normalleşme süreci devam ediyor. Salgından en ağır yara alanlardan İtalya'da bugün 'yeni normal'in ilk günü. Ülkede normalleşme sürecinin üçüncü aşaması kapsamında dükkanlar, restoranlar, kafeler, kuaförler ve kilise, cami, sinagog gibi ibadethaneler yeni kurallarla açıldı. Hükümet, müşteri sayısından sosyal mesafeye kadar pek çok kısıtlama getirdi.

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ntv.com.tr - Reuters - NTV Haber 18.05.2020 - 13:24

Corona virüs ile mücadelede Avrupa'nın ağır yaralı ülkelerinden İtalya'da 4 Mayıs'ta başlayan 'kademeli normalleşme' sürecinde bugün bir adım daha atıldı.

COVID-19 salgınında 'virüs ile yaşama' aşamısna geçen ülkede şu ana dek onaylanan 225 bin 435 vaka var.

Ülkede bugüne dek corona virüs nedeniyle 31 bin 908 kişi yaşamını yitirirken 125 bin 176 kişi de iyileşti.

HAFTALAR SONRA KEPENK AÇTILAR Kafe ve restoranlar dahil pek çok işletme kepenklerini haftalar sonra ilk kez açtı.

Yeni normale geçişin üçüncü aşamasında ise İtalyanlar, bugünden itibaren yaşadıkları bölge içinde seyahat de edebilecek.

İŞLETME SAHİPLERİ ENDİŞELİ Öte yandan, haftalar sonra dükkanlarını açan bazı işletme sahipleri ise durumdan endişeli.

Salgın öncesi döneme göre yüzde 60 daha az müşteri olacağını tahmin ettiğini söyleyen bir işletme sahibi, ulaşım faaliyetlerinin yeniden başlamasıyla diğer bölgelerden Roma'ya müşteri gelebileceğini umduğunu belirtti.

"YENİDEN HOŞ GELDİNİZ!" Haftalardır kapalı olan mağazalar müşterilerini "Bentornati!" yani "Yeniden hoş geldiniz!" yazılarıyla karşıladı.

AB İLE SINIRLAR 3 HAZİRAN'DA AÇILACAK Öte yandan, İtalya'da hükümet, 3 Haziran'dan itibaren sınırlarını AB ülkelerine açacak.

Buna göre İtalya, 3 Haziran'dan itibaren sınırlarını açacak ve ayrıca epidemiyolojik olarak risk içermeyen ülke ya da bölgelerden gelenlere 14 günlük karantina uygulamasını kaldıracak.

İtalyan basınında, 3 Haziran’dan itibaren AB ve Schengen Bölgesi ülkelerine karantina uygulanmadan sınırların açılacağı belirtildi. İtalya’nın AB dışındaki ülkelere seyahat durumunun halihazırda Birlik dış sınırlarını 15 Haziran’a kadar kapatan AB kararına bağlı olduğu ifade edildi.

3 Haziran’da dış sınırların açılmasına ilaveten ülkede mart ayından beri kısıtlanmış olan bölgeler arası seyahate de izin verilecek.

İşte 'corona virüs ile yaşamaya' başlayan İtalya'dan kareler...