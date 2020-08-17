Yeni ölümcül salgınlara deniz ve okyanuslardaki plastik kirliliği neden olacak

İngiltere’de yapılan yeni bir araştırmada okyanuslardaki mikroplastik kirliliğinin, istiridye ve midye gibi deniz ürünleri yoluyla gıda zincirine katıldığını ve dünyada yaklaşık 780 bin kşinin ölümüne yol açan yeni tip corona virüs (Covid-19) pandemisine benzer ölümcül salgınlara yol açabileceği konusunda uyardı. Bununla birlikte bilim insanları, okyanus ve denizlerdeki plastik atıkların yüzeyindeki patojen (virüs ve bakteriler) varlığının her geçen gün arttığını açıkladı.

ntv.com.tr 17.08.2020 - 12:02

Yeni ölümcül salgınlara deniz ve okyanuslardaki plastik kirliliği neden olacak - 1

İngiltere’de yer alan Exeter Üniversitesi Küresel Sistemler Enstitüsü tarafından yapılan araştırmada, deniz ve okyanuslardaki mikroplastik kirliliğinin yeni tip corona virüse (Covid-19) benzer ölümcül salgınlara yol açabileceği aktarıldı.

SALGIN DÖNEMİNDE PLASTİK KULLANIMI ARTTI

Yeni ölümcül salgınlara deniz ve okyanuslardaki plastik kirliliği neden olacak - 2

Çapı 5 milimetreden küçük olan plastik parçacıklar deniz ve okyanuslara endüstriyel atıklar, tekstil lifleri ve kozmetik ürünlerin taşınmasıyla ulaşıyor ve her yıl yaklaşık milyonlarca ton mikroplastik  okyanuslara taşınıyor.

Yeni ölümcül salgınlara deniz ve okyanuslardaki plastik kirliliği neden olacak - 3

Diğer taraftan, Arktik ve Alp toprakları da dahi olmak üzere  okyanusların en derin kısımlarına kadar tüm gezegeni kirleten mikroplastikler nedeniyle her yıl milyonlarca deniz canlısı ölüyor. 

Yeni ölümcül salgınlara deniz ve okyanuslardaki plastik kirliliği neden olacak - 4

GELECEK YÜZYILDA DENİZ CANLILARININ YÜZDE 80'İ YOK OLACAK

Uzmanlar, önlem alınmadığı takdirde 2100 yılına kadar deniz ve okyanus canlılarının yüzde 80 azalacağını öngörüyor. Bununla birlikte buzullar ve karla kaplı alanlarda bieiken mikroplastiğin ise Güneş’in ısısını absorbe etmesiyle  kutuplardaki erimeyi artırıyor.
Yeni ölümcül salgınlara deniz ve okyanuslardaki plastik kirliliği neden olacak - 5

VİRÜS VE BAKTERİLER MİKROPLASTİKLER ARACILIĞIYLA YENİ ALANLARA TAŞINIYOR

Diğer yandan, mikroplastiğin biyoçeşitliliği yok etmesinin doğal bir sonucu olarak salgın hastalıklar görülme olasılığı artıyor. Parçacıklar toksik kimyasallar ve zararlı mikroplar barındırıyor ve bunları yutan deniz canlılarını tüketen insanlarda çeşitli hastalıklar görülüyor. Bunun yanı sıra, mikroplastikler insan ve hayvanlardaki çeşitli virüs ve bakterilerin yeni alanlara yayılmasına da olanak sağlıyor.

Yeni ölümcül salgınlara deniz ve okyanuslardaki plastik kirliliği neden olacak - 6

MİDYE VE İSTİRİDYEYE DİKKAT

İngiliz bilim insanlarının yaptığı çalışmada, bu ultra küçük plastik parçacıkların, yüzeyde  ir mikrop topluluğu olan biyofilm tabakası oluşturduğunu ve özellikle midye ve istiridye gibi canlıların bu tabakadan beslendiği aktarıldı.

Yeni ölümcül salgınlara deniz ve okyanuslardaki plastik kirliliği neden olacak - 7

Araştırmacılar, patojenlerin plastikten deniz yaşamına bu şekilde aktarılmasının, bazı bölgelerdeki yumuşakça popülasyonlarını yok edebileceğini ve deniz ürünleri tüketen insanlara geçmesiyle yeni ölümcül salgınları doğurabileceğini açıkladı.

Yeni ölümcül salgınlara deniz ve okyanuslardaki plastik kirliliği neden olacak - 8

DENİZ VE OKYANUSLARDAKİ PATOJENLERİN SAYISI ARTIYOR

Öte yandan bilim insanları, mikroplastiklerinin okyanusa süzüldükten sonra bakteri ve virüsleri nasıl taşıdığına ve bunun insanların ve hayvanların sağlığını nasıl etkilediğine dair ilişkin bilgi boşluklarının hala var olduğunu söylüyor. Ancak, konuyla ilgli açıklama yapan Exeter Üniversitesi Küresel Sistemler Enstitüsü'nden Dr. Ceri Lewis, "Dünyanın dört bir yanındaki okyanuslardaki  plastik yüzeylerde çok sayıda patojenin varlığına ilişkin artan raporlar özellikle endişe verici. Her yıl dünya okyanuslarına ulaşan milyonlarca ton plastik ve yüzeyde yüzen trilyonlarca parçacık var” ifadelerini kullandı.  

Yeni ölümcül salgınlara deniz ve okyanuslardaki plastik kirliliği neden olacak - 9

Daha önce yapılan bir araştırmada, mikroplastik yüzeylerde, çevredeki deniz suyuna göre 100 ila 5 bin kat daha yüksek konsantrasyonlarda antimikrobiyal dirençli bakteri bulundu. Antimikrobiyal direnç (AMR), bakterilerin modern antibakteriyel ilaçlara ve kimyasallara güçlü yanıt vermesi ve durdurulamamsı anlamına geliyor. 

Yeni ölümcül salgınlara deniz ve okyanuslardaki plastik kirliliği neden olacak - 10

Dr Lewis, tüm bunların deniz hayvanları, su ürünleri yetiştiriciliği ve besin zincirinin tepesindeki insanlar üzerinde büyük etkisi olacağını açıkladı.

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