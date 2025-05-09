Yeni Papa kim, hangi ülkeden? Katolik Kilisesi'nin 267. papası Robert Francis Prevost kimdir?

SON PASKALYA KONUŞMASINI HATIRLATTI

Dikkat çeken bir şekilde, Leo, cemaatine yaptığı konuşmada İspanyolca ve İtalyanca konuştu, ancak anadili olan İngilizceyi kullanmadı.



Leo, konuşmasında selefi Papa Francis’e de atıfta bulundu ve onun ölümünden bir gün önce yaptığı son Paskalya konuşmasını hatırlattı.



"Kulaklarımızda hâlâ Roma'yı kutsarken o zayıf ama her zaman cesur olan Papa Francis’in sesini duyuyoruz — Roma’yı kutsayan papa, dünyaya, tüm dünyaya kutsamasını veren papa," dedi.





