Yeni Papa kim, hangi ülkeden? Katolik Kilisesi'nin 267. papası Robert Francis Prevost kimdir?

Dünyadaki 1,4 milyar Katolik’in artık yeni bir lideri var. Amerikalı Kardinal Robert Francis Prevost, tarihteki ilk Amerika doğumlu papa oldu. 69 yaşındaki Prevost, aslen Chicago’lu ve papalık ismi olarak XIV. Leo’yu seçti.

Yeni Papa kim, hangi ülkeden? Katolik Kilisesi'nin 267. papası Robert Francis Prevost kimdir? - 1

Vatikan'daki Konklav'da yeni papa seçilen ABD'li Kardinal Prevost 14 Eylül 1955'te Illinois eyaletinin Chicago kentinde dünyaya geldi. Peru'da uzun yıllar görev yapan ve Peru vatandaşlığı da bulunan Prevost, 1982'de rahip olarak atandı. Prevost, Amerika kıtasından ikinci, ABD'den ilk papa olma unvanını kazanırken, yoksullara yönelik tutum ve göçmen politikalarında Papa Franciscus ile benzer görüşlere sahip olduğu belirtiliyor.

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Yeni Papa kim, hangi ülkeden? Katolik Kilisesi'nin 267. papası Robert Francis Prevost kimdir? - 2

Amerikalı birinin seçilmesi kararı, Amerika Birleşik Devletleri’nin zaten dünyada yeterince güce sahip olduğu yönündeki yerleşik kanaate ters düşüyor. Yeni papa, yaşamının büyük bölümünü ABD dışında geçirdi, bu nedenle küresel bir bakış açısına sahip olduğu düşünülüyor. Hatta, Amerikan ve Vatikan pasaportlarının yanı sıra bir Peru pasaportuna da sahip.

Yeni Papa kim, hangi ülkeden? Katolik Kilisesi'nin 267. papası Robert Francis Prevost kimdir? - 3

SON PASKALYA KONUŞMASINI HATIRLATTI

Dikkat çeken bir şekilde, Leo, cemaatine yaptığı konuşmada İspanyolca ve İtalyanca konuştu, ancak anadili olan İngilizceyi kullanmadı.

Leo, konuşmasında selefi Papa Francis’e de atıfta bulundu ve onun ölümünden bir gün önce yaptığı son Paskalya konuşmasını hatırlattı.

"Kulaklarımızda hâlâ Roma'yı kutsarken o zayıf ama her zaman cesur olan Papa Francis’in sesini duyuyoruz — Roma’yı kutsayan papa, dünyaya, tüm dünyaya kutsamasını veren papa," dedi.


Yeni Papa kim, hangi ülkeden? Katolik Kilisesi'nin 267. papası Robert Francis Prevost kimdir? - 4

MEZUN OLDUĞU OKULDA KUTLAMALAR BAŞLADI

Leo, Aziz Augustinus tarikatının liderlerinden biri olarak ve Peru’da piskoposluk yaptığı dönemdeki çalışmalarıyla iyi tanınıyor. Leo, İngilizce, İspanyolca ve İtalyancanın yanı sıra Fransızca ve Portekizce de konuşuyor; ayrıca Latince ve Almanca okuyabiliyor.

Papa Leo’nun mezun olduğu Villanova Üniversitesi’nde de kutlamalar başladı. Leo, buradan 1977 yılında matematik alanında lisans derecesiyle mezun olmuştu.

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