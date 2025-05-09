Yeni Papa kim, hangi ülkeden? Katolik Kilisesi'nin 267. papası Robert Francis Prevost kimdir?
Dünyadaki 1,4 milyar Katolik’in artık yeni bir lideri var. Amerikalı Kardinal Robert Francis Prevost, tarihteki ilk Amerika doğumlu papa oldu. 69 yaşındaki Prevost, aslen Chicago’lu ve papalık ismi olarak XIV. Leo’yu seçti.
Vatikan'daki Konklav'da yeni papa seçilen ABD'li Kardinal Prevost 14 Eylül 1955'te Illinois eyaletinin Chicago kentinde dünyaya geldi. Peru'da uzun yıllar görev yapan ve Peru vatandaşlığı da bulunan Prevost, 1982'de rahip olarak atandı. Prevost, Amerika kıtasından ikinci, ABD'den ilk papa olma unvanını kazanırken, yoksullara yönelik tutum ve göçmen politikalarında Papa Franciscus ile benzer görüşlere sahip olduğu belirtiliyor.