Piramit teorisi tartışma yarattı: Ses titreşimleri ile mi hareket ettirildi?

Piramitlerin nasıl yapıldığı hala tartışılırken, bir TikTok kullanıcısının antik piramitlerle ilgili ortaya attığ komplo teorisi tartışmalara neden oldu.

Piramit teorisi tartışma yarattı: Ses titreşimleri ile mi hareket ettirildi? - 1

Mısır piramitleri, bugün hala bilim insanlarının kafalarının karışmasına neden olan antik dünyanın harikaları olarak görülüyor.

Günümüzün teknolojik gelişmeleriyle karşılaştırıldığında ilkel olduğu yaygın olarak bilinen bir toplum , böylesine etkileyici bir başarıyı nasıl başarabildi?

İddia edilen "kanıt" bir didgeridoo ( rüzgar enstrümanı) sanatçısının kayaların sesle hareket ettirilebileceğini "kanıtlayan" bir video paylaşmasıyla gündem oldu.

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Piramit teorisi tartışma yarattı: Ses titreşimleri ile mi hareket ettirildi? - 2

Didgeridoo Dude olarak bilinen kullanıcı, TikTok hesabından "Piramitler sesle inşa edildi" başlıklı bir video paylaştı.

Bu videoda, didgeridoo enstrümanını kullanarak bir plastik nesneyi havada hareket ettirdiğini gösterdi.

Yorumlar bölümünde bir kişi Didgeridoo Dude'un bunu bir kayayla yapıp yapamayacağını sordu.

Piramit teorisi tartışma yarattı: Ses titreşimleri ile mi hareket ettirildi? - 3

TikTok kullanıcısı, videonun devamında bir parça folyo aldığını gösterdi ancak videonun sonunda folyoyu açtığında içinde küçük bir kaya olduğu görüldü. 

Mısır piramitleri, inşaat teknikleri ve kullanılan yöntemler açısından hâlâ pek çok soru barındırıyor. Antik toplumların, günümüz teknolojisiyle karşılaştırıldığında oldukça ilkel olduğu bilinse de, bu dev yapıları nasıl inşa ettikleri büyük bir merak konusu.

Birçok bilim insanı, Mısırlıların kayaları yerden kaldırmak için eğimli rampalar ve diğer fiziksel yöntemler kullandığını düşünüyor.

Piramit teorisi tartışma yarattı: Ses titreşimleri ile mi hareket ettirildi? - 4

TikTok videosu, birçok kişi tarafından alay konusu oldu. Çoğu izleyici, adamın iddialarını gerçekçi bulmadı ve akustik levitasyonun piramitlerde kullanılan ağır taşlar üzerinde etkili olamayacağını vurguladı.

Özellikle, ses dalgalarının insanları ayaklarından yere serebilecek kadar güçlü olabileceği ancak bu gücün kayaları taşımak için yeterli olmayacağı kaydedildi.

Akustik levitasyon: Ses dalgalarının basıncını kullanarak nesneleri havada asılı tutma yöntemidir

Piramit teorisi tartışma yarattı: Ses titreşimleri ile mi hareket ettirildi? - 5

Günümüz bilimsel anlayışı, Mısır piramitlerinin nasıl inşa edildiğine dair daha mantıklı ve sağlam açıklamalar sunuyor. Bu tür komplo teorileri, tarih bilimine dair merak uyandırsa da, dikkatli bir değerlendirme gerektiriyor.

Uzmanlar,  piramitlerin inşasında kullanılan yöntemler hakkında kesin bir yargıya varmak için daha fazla araştırma ve bilimsel inceleme yapılmasının şart olduğunu belirtiyor. 

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