Piramit teorisi tartışma yarattı: Ses titreşimleri ile mi hareket ettirildi?
Piramitlerin nasıl yapıldığı hala tartışılırken, bir TikTok kullanıcısının antik piramitlerle ilgili ortaya attığ komplo teorisi tartışmalara neden oldu.
Mısır piramitleri, bugün hala bilim insanlarının kafalarının karışmasına neden olan antik dünyanın harikaları olarak görülüyor.
Günümüzün teknolojik gelişmeleriyle karşılaştırıldığında ilkel olduğu yaygın olarak bilinen bir toplum , böylesine etkileyici bir başarıyı nasıl başarabildi?
İddia edilen "kanıt" bir didgeridoo ( rüzgar enstrümanı) sanatçısının kayaların sesle hareket ettirilebileceğini "kanıtlayan" bir video paylaşmasıyla gündem oldu.