Piramit teorisi tartışma yarattı: Ses titreşimleri ile mi hareket ettirildi?

TikTok kullanıcısı, videonun devamında bir parça folyo aldığını gösterdi ancak videonun sonunda folyoyu açtığında içinde küçük bir kaya olduğu görüldü.

Mısır piramitleri, inşaat teknikleri ve kullanılan yöntemler açısından hâlâ pek çok soru barındırıyor. Antik toplumların, günümüz teknolojisiyle karşılaştırıldığında oldukça ilkel olduğu bilinse de, bu dev yapıları nasıl inşa ettikleri büyük bir merak konusu.

Birçok bilim insanı, Mısırlıların kayaları yerden kaldırmak için eğimli rampalar ve diğer fiziksel yöntemler kullandığını düşünüyor.