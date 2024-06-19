Yeni rapor yayınlandı, durum çok kötü! 8,1 milyon kişinin ölümünden sorumlu

Dünya genelinde havanın kalitesini analiz eden sivil toplum kuruluşu Küresel Havanın Durumu, bugün yayınladığı raporunda hava kirliliğinin 2021 yılında 8,1 milyon kişinin ölümünden sorumlu olduğunu açıkladı.

Yeni rapor yayınlandı, durum çok kötü! 8,1 milyon kişinin ölümünden sorumlu - 1

Dünyadaki her ülke için hava kalitesinin, sağlık düzeylerinin ve eğilimlerinin kapsamlı bir analizini tek bir yerde toplayan Küresel Havanın Durumu girişimi, bugün dünya genelinde hava kirliliğinin analiz edildiği raporunu yayınladı.

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Yeni rapor yayınlandı, durum çok kötü! 8,1 milyon kişinin ölümünden sorumlu - 2

Hava kirliliğinin 2021 yılında 8,1 milyon kişinin ölümüne neden olduğunu ortaya koyan rapor, ölümlerin yanı sıra milyonlarca insanın hava kirliliği yüzünden kronik hastalıklarla yaşadığını vurguladı.

Yeni rapor yayınlandı, durum çok kötü! 8,1 milyon kişinin ölümünden sorumlu - 3

UNICEF ortaklığıyla ilk kez hazırlanan rapor, erken doğum, düşük doğum ağırlığı, astım ve akciğer hastalıkları gibi sağlık etkileri nedeniyle 5 yaş altındaki çocukların özellikle savunmasız durumda olduğunun altını çizdi.

Yeni rapor yayınlandı, durum çok kötü! 8,1 milyon kişinin ölümünden sorumlu - 4

Hava kirliliği hasarının çocuklarda anne karnında başladığına dikkat çeken raporda konuyla ilgili “2021'de hava kirliliğine maruz kalma, beş yaşın altındaki 700 binden fazla çocuğun ölümüyle ilişkilendirildi; bu da hava kirliliğini, yetersiz beslenmeden sonra bu yaş grubu için dünya çapında ölüm açısından ikinci önde gelen risk faktörü haline getirdi” denildi.

Yeni rapor yayınlandı, durum çok kötü! 8,1 milyon kişinin ölümünden sorumlu - 5

ÇOCUKLAR DAHA ÇOK EV İÇİ HAVA KİRLİLİĞİ SEBEBİYLE ÖLÜYOR

Hava kirliliğine bağlı çocuk ölümlerinin 500 bini, çoğunlukla Afrika ve Asya’da kapalı mekanlarda hava kirletici yakıtlarla yemek pişirmekten kaynaklanan ‘ev içi hava kirliliği’ ile bağlantılı olduğu ifade edildi. Raporda ayrıca dikkat çeken şu ifadelere yer verildi;

Yeni rapor yayınlandı, durum çok kötü! 8,1 milyon kişinin ölümünden sorumlu - 6

“Rapor, dünya çapında 200'den fazla ülke ve bölgeye ait verileri içeriyor; bu veriler, dünyadaki hemen hemen her insanın her gün sağlıksız seviyelerde hava kirliliği soluduğunu ve bunun da sağlık açısından geniş kapsamlı sonuçları olduğunu gösteriyor.”

Yeni rapor yayınlandı, durum çok kötü! 8,1 milyon kişinin ölümünden sorumlu - 7
Yeni rapor yayınlandı, durum çok kötü! 8,1 milyon kişinin ölümünden sorumlu - 8
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