Yeni rapor yayınlandı, durum çok kötü! 8,1 milyon kişinin ölümünden sorumlu

“Rapor, dünya çapında 200'den fazla ülke ve bölgeye ait verileri içeriyor; bu veriler, dünyadaki hemen hemen her insanın her gün sağlıksız seviyelerde hava kirliliği soluduğunu ve bunun da sağlık açısından geniş kapsamlı sonuçları olduğunu gösteriyor.”