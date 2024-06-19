Yeni rapor yayınlandı, durum çok kötü! 8,1 milyon kişinin ölümünden sorumlu
Dünya genelinde havanın kalitesini analiz eden sivil toplum kuruluşu Küresel Havanın Durumu, bugün yayınladığı raporunda hava kirliliğinin 2021 yılında 8,1 milyon kişinin ölümünden sorumlu olduğunu açıkladı.
Dünyadaki her ülke için hava kalitesinin, sağlık düzeylerinin ve eğilimlerinin kapsamlı bir analizini tek bir yerde toplayan Küresel Havanın Durumu girişimi, bugün dünya genelinde hava kirliliğinin analiz edildiği raporunu yayınladı.