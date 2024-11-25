Yeni savaş aracı deepfake olabilir mi? Çin hükümetinden uyarı!

Farklı sektörler ve iş sahaları için genel kullanıma açık bu türden araçların yabancı istihbarat kuruluşlarınca kullanılabileceğine işaret edilen paylaşımda, bu teknolojinin devşirme veya saf değiştirtme çalışmalarında, karalama kampanyalarında veya dezenformasyon yaymak için kullanılabileceği uyarısı yapıldı.



