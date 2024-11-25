Yeni savaş aracı deepfake olabilir mi? Çin hükümetinden uyarı!
Çin Devlet Güvenliği Bakanlığı, vatandaşları, yapay zeka ile üretilen deepfake içeriklerinin yabancı istihbarat servisleri tarafından bilişsel savaş aracı olarak kullanılabileceği konusunda uyardı. Bakanlık, bu tür içeriklere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.
Dünya ülkeleri gittikçe yaygınlaşan deepfake teknolojisi ile mücadele ediyor.
Çin'de istihbarattan sorumlu Devlet Güvenliği Bakanlığı, vatandaşlara, "deepfake" olarak adlandırılan, yapay zeka araçlarıyla üretilmiş sahte görüntü ve ses içeriklerinin, yabancı istihbarat kuruluşları tarafından "bilişsel savaş" aracı olarak kullanılabileceği uyarısında bulundu.